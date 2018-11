Musikverein Dietmanns steht unter neuer Leitung

Beim Jahreskonzert des Musikvereins Dietmanns in der Friedrich-Schiedel-Halle hat Anja Vincon zum letzten Mal dirigiert. Sie übergab ihren Taktstock nach 14 Jahren an Florian Renz. Zum Konzert hatten die Musiker den Immenchor eingeladen. Das musikalische Programm klang äußerst verheißungsvoll; das Motto lautete „Jeder Tag ist ein neues Abenteuer“.

Mit den Immenrieder Sängerinnen hatte der Musikverein Dietmanns einen der besten Chöre im Umkreis für sein Jahreskonzert gewonnen. Die engagierte Dirigentin Simone Haußmann stellte für diesen Abend ein Programm der Extraklasse zusammen, das gespickt war mit gesanglichen Höchstschwierigkeiten. Ob Gesang, Rhythmus, gesangliche Soli bei „Rose Tattoo“ oder instrumentale Begleitung an der Querflöte und Gitarre, die Mädels beherrschten ihr Repertoire und stimmten das Publikum nach allen Regeln der Kunst auf einen tollen Musikabend ein. Ob gefühlvoll mit „Stand by me“ oder kess und keck bei „Ex’s und Oh’s“, die Geschichte einer Frau, die sich in puncto Männer einfach nicht festlegen kann, die „Immen“ waren durchweg ein reiner Hörgenuss.

Nach einer kurzen Pause dirigierte Anja Vincon zum letzten Mal die Musikkapelle. Mit „Intrada Festivo“ beendete sie ihre 14-jährige Dirigentenzeit in Dietmanns und übergab den Taktstock an Florian Renz aus Dietenwengen. Vorstandsmitglied Markus Riss begleitete den Abschied mit kleinen Anekdoten und Begebenheiten, die sich in der langen, gemeinsamen Zeit zutrugen. „Bei einem Wertungsspiel fegte Anja mit ihrem Taktstock die Notenblätter der Querflöten vom Ständer“, war nur eine davon.

Florian Renz eröffnete seinen Konzertteil passend mit „Overture to a new Age“. Wie viel Abenteurer tatsächlich in ihm steckt, brachte das Stück „Inchon“, einem Epos von Robert W. Smith, zutage. Große Trommeln, verteilt in der ganzen Halle symbolisierten die donnernden Hubschrauber im Koreakrieg. Kurz eingestreute Triangelkomponenten und cembalogleiche Klänge vom Keyboard forderten das Publikum zum genauen Hinhören auf. Er erschuf an diesem Abend das Surround-System der Blasmusik, wobei er von Schlagzeugern der umliegenden Musikkapellen unterstützt wurde und bewies damit, welch kreatives Potenzial in ihm und seinen Musikern steckt.

Humorvoll und charmant

Ein weiterer Höhepunkt des Abends, waren die Moderatorinnen Alina und Isabell Jäger. Humorvoll und charmant berichteten sie über das Vereinsleben, verrieten den derzeitigen „Running Gag“ der Vorstandsmitglieder: „Unser Dirigent heißt nicht Mailand oder Rom, er heißt Flo Renz“. Sie parodierten Bryan Adams und ließen das Publikum an ihren zahlreichen Abenteuern im Verein teilhaben.

Nach einem Bryan-Adams-Medley und dem Marsch „Die Regimentskinder“ beendete Florian Renz den musikalischen Teil des Abends mit der Zugabe „You rise me up“. Im Beisein des stellvertretenden Kreisverbandsvorsitzenden Klaus Wachter, Ortsvorsteherin Monika Ritscher und Stadtpfarrer Stefan Maier gestaltete der Dirigent und sämtliche, beteiligten Musiker und Sängerinnen ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Jahreskonzert.

Infokasten: Josef Anton Riß wurde an diesem Abend zum Ehrenmitglied ernannt. 48 Jahre stand er dem Verein aktiv zur Seite.