Musikkapelle Ziegelbach verleiht hohe Auszeichnungen

Zahlreiche Mitglieder wurden beim Ziegelbacher Festabend anlässlich der 100-Jahr-Feier der Musikkapelle im Dorfstadel geehrt. Nun hat sie zwei neue Ehrenmitglieder und einen neuen Ehrendirigenten.

Den Reigen der Ehrungen von Seiten des Blasmusikverbandes eröffnete Kreisverbandsvorsitzender Rudi Hämmerle, der für jeden Geehrten ein lustiges Bonmot zum Besten gab. Unterstützt wurde er dabei von seinem Stellvertreter Klaus Wachter, der den zu Ehrenden ihre Ehrungsnadeln anheftete und die Urkunden überreichte.

„Ich bin stolz auf Euch, dass ihr bei all unseren Aktivitäten engagiert und voll mit dabei seid. Macht weiter so“, kommentierte Vorstand Freddy Holzmüller die Ehrungen für die „Jungen“

Zehn Jahre dabei

Für zehn Jahre aktives Musizieren erhielten die Ehrennadel in Bronze des Baden-Württembergischen Blasmusikverbandes: Anita Boneberger, Patrick Ernle, Florian Herz, Oliver Herz, Anthony Hierlemann, Tobias Kiebler, Dennis und Ingo Mohr, Heike Reichle, Thomas Reichle, Tamara Sauter und Anna-Maria Schupp.

Für 20 Jahre Blasmusik geehrt wurden Isabel Bott, der stellvertretende Vorstand des Vereines Roland Ernle, der in dieser Woche Geburtstag feierte, Susanne Pfender, Johanna Reichle, Alexander Strobel, Katharina Tapper und Stefanie Utz.

„Für Euch ist dieser Tag ein berechtigter Grund zur Freude, für mich Anlass, Euch für Eure langjährige erwiesene Treue zu danken.“ Mit diesen Worten sprach Freddy Holzmüller ihnen seinen Dank aus.

Die Frauen erobern die Männerdomäne

Unter den „30-Jährigen“ war mit Hubert Forderer nur ein Mann, dafür mit Tanja Baumann, Simone Butscher, Daniela Gut und Stefanie Rohmer, die ebenfalls in der vergangene Woche Geburtstag feiern durfte, vier Musikerinnen. Ein Zeichen dafür, was sich aus der einstigen Männerdomäne anfangs der 1990er-Jahre entwickelte. Sie wie alle anderen treuen Mitglieder hätten mit ihrer Begeisterung und ihrem Engagement immer für das Gelingen von Auftritten beigetragen und damit für das lange Bestehen des Vereins gesorgt, dankte Vorstand Holzmüller ihnen.

Es ist schon lange Tradition beim Musikverein Ziegelbach, dass die Musiker für ihre 40-jährigen Aktivitäten eine kleine Holzfigur mit der jeweiligen Instrumentengattung erhalten. „Ihr habt so viel Verantwortung für die Musikkapelle übernommen und seid große Stützen des Vereines“, dankte Vorstand Werner Herz Helmut Mönig, der ebenfalls in dieser Woche sein Wiegenfest feierte, Rainer Neuhoff, Hubert Reichle und Alexander Schwarz.

Seit 60 und 70 Jahren dabei

Als dieser hatte er nach einem weiteren Musikstück durch die Musiker von Achtalblech, die dem Festabend die musikalische Würze verliehen, die große Ehre, gemeinsam mit Rudi Hämmerle und Klaus Wachter zwei Musiker für 60 beziehungsweise 70 Jahre Treue zur Musik und zum Verein zu Ehren.

Hans Frick war 19 Jahre Vorstand der Musikkapelle und 24 Jahre Mitglied der Vorstandschaft. Er war Verantwortlicher für die Durchführung des Musikfestes 1995 anlässlich des 75-jährigen Jubiläums, womit er sich und der Musikkapelle Ziegelbach großes Ansehen verschaffte. „Es war ein Meilenstein in der Geschichte der Musikkapelle.“

Gar für 70 Jahre ausgezeichnet wurde Ernst Gut. „Du bist ein Ziegelbacher Urgestein und lässt so gut wie keinen Auftritt aus. Wie es scheint, brauchst Du die Musik wie die Luft zum Atmen.“

Die Kinder ausgebildet

Sowohl Hans Frick als auch Ernst Gut machten sich um die Ausbildung des Nachwuchses verdient, in einer Zeit, als es noch keine Jugendmusikschule in Bad Wurzach gab. Und bei beiden war die Familie involviert: Beider Kinder sind seit vielen Jahren in der Musikkapelle Ziegelbach aktiv.

Doch mit dem Ende der offiziellen „Verbandsehrungen“ war an diesem Abend noch nicht Schluss.

Hermann Hagmüller, der nach wie vor in der Kapelle Tenorhorn spielt, ist seit 66 Jahren musikalisch aktiv. Auch er war in der Jugendausbildung eingebunden, war lange Jahre Vizedirigent und spielt nach wie vor in vielen Orchestern im Landkreis. „Ohne Hermann geht es nicht“, sagte Holzmüller in seiner Laudatio vor der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft.

Ein unverwüstlicher Ansatz

Auch dem zuvor für 70 Jahre aktives Musizieren geehrten Ernst Gut wurde diese Ehre an diesem Abend zuteil. Er, der von sich selbst sagt, er habe nach wie vor einen unverwüstlichen Ansatz am Instrument, habe einen sehr guten Draht zu den jungen Musikanten, von denen ihn teilweise die 70 Jahre trennen, für die er gerade geehrt wurde. „Ich bin froh, dass Du bei uns bist, mit all Deinem Wissen, Deinen Erfahrungen und Deinen Erzählungen. Du bist unsere lebende Chronik!“

Ganz zum Schluss wurde von Freddy Holzmüller Berthold Hierlemann auf die Bühne zitiert, der seit seinem Eintritt 1975 zu den musikalischen Stützen des Vereines zählte. Auch machte sich um die Jugendausbildung verdient und übernahm dann im Alter von 23 Jahren 1986 den Dirigentenstab. Unter seiner Führung verdoppelte sich die Zahl der Musiker. Bei Wertungsspielen stieg die Kapelle unter seiner Führung bis in die Oberstufe auf. Unter seiner Führung reiften die Nachwuchsdirigenten Stefanie Scherb, Florian Hubl und Oliver Herz, der ihn schließlich beerbte, zu gesuchten Orchesterleitern heran.

„Die Ernennung zum Ehrendirigenten ist das Mindeste, was wir für Dich machen können – für all das, was Du für die Musikkapelle geleistet hast.“