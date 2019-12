Musikkapelle Ziegelbach fliegt in den Sternenhimmel

Das Jahreskonzert der Musikkapelle im ausverkauften Ziegelbacher Dorfstadel war auch in diesem Jahr wieder ein Garant für ein Musikerlebnis. Dirigent Oliver Herz hatte dafür ein abwechslungsreiches und vielseitiges Programm zusammengestellt. Marsch, Walzer, eine Flugreise durch die Sternennacht und so einiges mehr erwartete das gespannte Publikum.

Im weihnachtlich geschmückten Stadel eröffneten die Musiker ihr Konzert mit einem original Egerländer Marsch „Rekruten-Marsch“ aus der Feder von Ernst Mosch und setzten unmittelbar danach den ersten Höhepunkt des Abends. „Mont Blanc“, eine Komposition von Otto M. Schwarz, erzählt die Geschichte von Bergsteigern, die das Dach Europas bezwingen wollen. Der eisige Wind und die düsteren Töne der Schlagwerker kündigten den bedrohlichen Wetterumschwung deutlich an. Lange Passagen des tiefen Blechs bescherten der Komposition gehaltvollen Tiefgang und zauberhaft klare und saubere Flöten kündigten das gute Ausgehen für die Sportler an. Souverän rundete Tamara Sauter mit einem Flötensolo die hervorragende Arbeit des gesamten Registers ab.

Den Musikanten auf den Leib geschneidert

Es war im Ganzen ein Stück, dass Oliver Herz und seinen Musikanten auf den Leib geschneidert war. Wechselnde Tempi und wechselnde Register fanden sich in einem majestätischen Finale zusammen. Monumentale Geschichten erzählt keine Musikkapelle so schön und akzentuiert wie die aus Ziegelbach. Die Leidenschaft des Dirigenten für das Spiel mit piano, forte und fortissimo fesselte dabei förmlich das Publikum im Saal.

Im zweiten Teil des Konzertabends dominierten Filmmusiken. „The Rock“ von Hans Zimmer beschrieb dabei das amerikanische Gefängnis Alcatraz und mit the „Second Waltz“ von Dmitri Shostakovich versprühten die Musiker Wiener Leichtigkeit im Saal. Dazwischen stand die Reise durch den nächtlichen Sternenhimmel. Die beiden humorvollen und charmanten Moderatoren des Abends, Heike Reichle und Oswin Butscher, wiesen die Zuhörer zuvor noch in die Sicherheitsmaßnahmen einer Flugreise ein, bevor sie musikalisch abhoben.

Schwungvoll irische Musik

Mit keltischer Volksmusik bei „Lord of the Dance“ endete der offizielle Programmteil des Konzertes. Es wurde zu einem weiteren Höhepunkt des Abends, denn im Finale hatte die Komposition von Ronan Hardiman nochmals ordentlich an Fahrt und Tempo aufgenommen und verzauberte die Gäste mit schwungvoll irischer Musik.

Im abschließenden Grußwort, bedankte sich der Vorsitzende Freddy Holzmüller nicht nur bei allen, die zum guten Gelingen des Abends beitrugen, vielmehr gab er gewohnt charmant noch Tipps für die letzten Weihnachtseinkäufe. Die Grußworte von Dirigent Oliver Herz waren dagegen schon beinahe oscarreif. Er dankte seinen Eltern und allen für die guten Ratschläge, besonders für die ungefragten.

Die Gäste bedankten sich bei der Musikkapelle Ziegelbach applaudierend für den gelungenen Abend und wurden mit dem Adventslied „Veni Emmanuel“ aus dem 14. Jahrhundert in die Weihnachtszeit verabschiedet.