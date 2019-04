Musikkapelle Haidgau gratuliert D1-Absolventen

Jedes Jahr können sich Jugendliche des Blasmusikkreisverbandes Ravensburg den D-Prüfungen stellen. Sechs Jungmusikanten der Musikkapelle Haidgau haben nun daran teilgenommen.

Die D-Lehrgänge beinhalten die musikalische Grundausbildung für Musikvereine. In drei „Stufen“ können die Jugendlichen ihr musikalisches Leistungsvermögen steigern. So kann das Leistungsabzeichen in Bronze in Form des D1-Kurses, das Leistungsabzeichen in Silber mit dem D2-Kurs und das goldene Leistungsabzeichen mit dem D3-Kurs erreicht werden.

Die Musikkapelle Haidgau gratuliert laut einer Pressemitteilung ihren Teilnehmern zur bestandenen Prüfung. Man sie stolz auf die Jungmusikanten Isabelle Dimmler (Querflöte), Ronja Römer (Klarinette), Linda Reichle (Horn), Hannah Schwarz (Querflöte), Verena Steinhauser (Horn) und Annalena Wassner (Trompete), die die D1-Prüfung mit großem Erfolg bestanden haben.