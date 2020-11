Musikkapelle Eggmannsried nimmt CD auf

Bereits vor drei Jahren kam die Anfrage vom Tonstudio Först an die Kapellen des Landkreises Ravensburg, ob diese den Landkreis auf dem Tonträger „1000 Takte Blasmusik“ repräsentieren wollen. Tonmeister Otto Först war zugleich der Initiator dieses Projektes. Am Ende der Aufnahme steht als Ergebnis eine professionelle CD mit drei bis vier Titeln pro Kapelle zu Buche. Beteiligt hat sich auch die Musikkapelle Eggmannsried.

Am letzten Oktoberwochenende und damit kurz vor dem Teil-Lockdown konnte die Einspielung laut Pressemitteilung mit einem eigens abgestimmten Hygienekonzept erfolgen. Neben der Musikkapelle Eggmannsried waren die Kapellen Wilhelmskirch und Waltershofen sowie die Musikkapelle Leupolz auf dem Tonträger vertreten.

Festhalle als Aufnahmestudio

Dass es sich um eine professionelle CD-Aufnahme handelte, wurde spätestens beim Betreten der Festhalle in Horgenzell klar, welche an diesem Wochenende als Aufnahmestudio diente. Unzählige Mikrofone waren aufgebaut, viele Kabel durchzogen die Halle. Folgte man diesen Kabeln, offenbarte sich an deren Ende das Herzstück des Projektes, das Aufnahmestudio mit modernster Technik.

Dass die Aufnahme kein Kinderspiel werde, zeigte sich schnell. Först verstehe sein Fach und hört in seinem Aufnahmeraum jede Kleinigkeit. Was ihm nicht gefiel, teilte er den Musikern über Lautsprecher sogleich mit und nahm dabei kein Blatt vor den Mund. Neben aller Kritik bescheinigte er der Kapelle eine tolle Vorbereitung für diese Aufnahme.

Lobende Worte fand Otto Först auch für die vom Eggmannsrieder Dirigenten Bernd Butscher komponierte Polka „Ein Leben mit Blasmusik“, einer der vier von der Musikkapelle Eggmannsried aufgenommenen Titeln. Butscher selbst war schon bei zahlreichen CD-Produktionen als Musiker beteiligt und weiß, auf was es bei der Blasmusik und speziell bei seinem Stück ankomme. Stets mit dem Ziel vor Augen, seine Musiker zu ihren Bestleistungen zu motivieren und anzuspornen.

Veröffentlichung wohl im Januar 2021

Die besonderen Umstände der Corona-Pandemie erforderten die Erarbeitung eines Hygienekonzepts, welches durch die Gemeinde Horgenzell genehmigt wurde. Mit einer Mund-Nasenschutz-Pflicht, zwei Meter Abstand zwischen den Musikern und regelmäßigem Lüften stand der Aufnahme nichts mehr im Wege.

Nach zahlreichen Proben unter erschwerten Bedingungen war das Projekt „1000 Takte Blasmusik“ für die Musikkapelle Eggmannsried nach etwas mehr als vier Stunden vorbei und die vier Titel eingespielt. Im eigenen Tonstudio in Oberfranken beginnt nun der Feinschliff der CD. Nach Fertigstellung, voraussichtlich im Januar 2021, kann die CD bei der Musikkapelle Eggmannsried und im Onlineshop des Tonstudio Först (www.tonstudio-foerst.de) erworben werden.