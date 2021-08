Musiker spielen erstmals im Barocktreppenhaus

Freunde schöner Musik können bald das Barocktreppenhaus des Bad Wurzacher Schlosses aufsuchen. Dort werden am Sonntag, 12. September, um 17 Uhr die Violoncello-Virtuosin Hyun-Jung Berger und Pianist Valerij Petasch ausgewählte Musik spielen – teils solo, teils als Duo. Das teilt die Stadt mit.

Die Violoncellistin Hyun-Jung ist in Seoul (Südkorea) geboren und wurde in ihrer Heimat ausgebildet. Sie lebt inzwischen seit Jahren in Deutschland, wo sie in Saarbrücken, Mainz und Nürnberg an den Musikhochschulen unterrichtete. Inzwischen ist sie am Leopold-Mozart-Konservatorium in Augsburg und teils an der Kalaidos-Musikhochschule in Zürich tätig. Nationale und internationale Auszeichnungen unterstreichen laut Mitteilung den Rang dieser Künstlerin. Mit ihrem Ehemann Julius Berger, ebenfalls Violoncello, der zusammen mit Valerij Petasch bereits wiederholt konzertierte, habe sie CDs eingespielt, die als Interpretationsmaßstab gelten.

Valerij Petasch am Flügel sei ein genialer Begleiter wie auch Solist. Beide Künstler werden je ein Solo- und zusammen ein Duo-Programm bieten. Petasch kommt aus Moskau, wo er das berühmte Tschaikovski-Konservatorium mit höchster Auszeichnung und Diplom absolvierte. Er war danach ein gefragter Orchester-Solist und auch Begleiter der großen Namen der in Moskau auftretende Vocal- und Instrumental-Solisten. Bei einem Solokonzert Petaschs in Moskau hörte ihn eine deutsche Expertengruppe, die ihn spontan in die Bundesrepublik einlud. Zu hören sein werden Beethoven und Fourée als Duo-Stücke und solistisch Chopin, Scarlatti sowie Eigenkompositionen von Petasch.