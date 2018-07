Musikalische Weltreise mit sechs Top-Solisten

Sechs internationale Solisten treten am Dienstag, 7. August, um 20 Uhr im Bad Wurzacher Kursaal auf. Sie tragen zahlreiche Hits aus aller Herren Länder vor – von Nashville Tennessy über New York bis zum Finale in Rom mit „Una Festa Italiana“.

„Music is my life“ besticht laut Veranstalter nicht nur durch seinen eigenen Titelsong, sondern nimmt die Zuhörer auch mit auf eine musikalische Reise voller Leidenschaft und Sinnlichkeit. Gefühlvolle Balladen zum Mitschwärmen, fetzige Popnummern zum Mitklatschen und dramatische Melodien zum Mitfühlen gibt es alles an einem Abend.

Auf der Bühne lassen Lynelle Jonsson (USA), Desiré Capaldo (Italien), Gino Castelli (Italien), Buket (Deutschland), Rachel Horter (USA) und Letizia Chiloiro (Italien) laut Mitteilung mit ihren Stimmen Klangwelten entstehen, die das Publikum verzaubern, es umarmen und in ihren Bann ziehen.

Sie breiten die ganze Bandbreite von Klassik über Musical bis hin zu unvergesslichen Melodien. Zu hören gibt es Songs wie „I Will Always Love You“, „Valerie“, „Volare“ oder „Rolling In The Deep“ von Adele.