Musikalische Einstimmung zum Muttertag

Einen bunten musikalischen Blumenstrauß hat der Liederkranz Eintürnen am Samstagabend in der Festhalle zur Einstimmung auf den Muttertag präsentiert. Die Dirigentinnen hatten mit ihren Sängern ein Programm zusammengestellt, wie es abwechslungsreicher nicht hätte sein können.

Den Anfang machte der kleinste Chornachwuchs, die „Musikids“. Unter der Leitung von Eva Beißwenger sang man von der kleinen Ziege, die natürlich auch choreografisch dargestellt wurde, und von der Gemütlichkeit. Bei dem Auftritt von „JugendChorios“ griff die Dirigentin in die Trickkiste und stellte ihre Sänger kurzerhand in Gruppen auf. Ihr außergewöhnliches Arrangement der einzelnen Chöre, gemischt mit den „Tanzmäusen“, machte im Saal richtig Stimmung, und bei Shakiras „Waka Waka“ ging dann buchstäblich die Post ab.

Nach dieser starken Einleitung trat der gemischte Chor unter der Leitung von Elke Kreck auf. Unter dem Motto „Wünsch dir was“ wurden Liedwünsche der langjährigen Chormitglieder erfüllt. Aus diesen Wünschen resultierte ein Potpourri klassischen Chorgesanges. Von „Amazing Grace“, „Ballade pour Adeline“ bis zu „Santa Lucia“ reichte die Palette. Ob allerdings der gutaussehende Gondoliere Mitglied des gemischten Chores ist, blieb ungeklärt.

Im Anschluss an eine kurze Pause folgte ein weiterer Höhepunkt des Abends. „Chortissimo“ unter der Leitung von Daniela Apel steht im Liederkranz für Innovation und für das Außergewöhnliche. „Gabriella“ wurde auf schwedisch gesungen, und bei „Fly with me“ erklangen glockenhelle Sopranduette. Die Musiker trafen nicht nur die Töne, sondern mit der Schokolade auch punktgenau das Publikum. Den Schlusspunkt setzte „Chortissimo“ mit dem „Vater Unser“ auf Kisuaheli. Ein unglaubliches Klangerlebnis, das vom Solotenor perfekt intoniert wurde. Daniela Apel und ihr Chor übertrugen das afrikanische Lebensgefühl in die Festhalle Eintürnen.

Mit einem gemeinsamen Lied ging ein sehr kurzweiliger und liebevoll gestalteter Konzertabend zu Ende. Der Liederkranz hat sich immer wieder kleine Besonderheiten einfallen lassen, und Anna Regina Sieber vom Oberschwäbischen Chorverband, die die Sängerehrungen vornahm, stellte humorvoll und mit viel Wortwitz die Emanzipation in Eintürnen wieder her. So charmant, wie er durch den Abend moderiert hat, verabschiedete der erste Vorsitzende Berthold Leupolz seine Gäste in einen wundervollen Muttertag.