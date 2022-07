Musik zum Mitsingen am Lagerfeuer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Einen bezaubernden Abend erlebten über dreißig Teilnehmer am 12. Juli auf der Wiese hinter dem Gemeindehaus der evangelischen Kirche unter dem Motto „Am Feuer lagern. Mit Liedern aus dem Radio - übersetzt und zum Mitsingen“; die Veranstaltung, die aus dem monatlichen Frauentreffen entstanden war, zog weit mehr als die üblichen Teilnehmerinnen und auch Männer in ihren Bann.

Pfarrerin Silke Kuczera hatte Pastoralreferent Raimund Miller eingeladen; dieser hatte fünfzehn Lieder mitgebracht, die er zusammen mit den Anwesenden sang und mit seiner Gitarre und auch Mundharmonika begleitete. Und es war erstaunlich, dass Lieder, die man aus dem Radio von früher oder heute kennt, dann doch einen christlichen Zusammenhang haben können, wie Miller mit kurzen Sätzen einfühlsam zu jedem Lied erklärte. Wer hätte gedacht, dass beispielsweise „An Tagen wie diesen“ von den „Toten Hosen“, das man an sich mit der Fußball-Europameisterschaft 2012 verbindet, christliche Elemente enthält.

Natürlich wurden auch religiöse Klassiker wie „Go down, Moses“ gesungen, aber die große Überraschung lag sehr oft darin, Lieder, die man bis dato nicht mit Kirche in Verbindung gebracht hatte, in einen kirchlichen Kontext zu stellen. Dies aber nicht auf eine belehrende Art und Weise, sondern als behutsame Anregung. Es war ein sehr stimmungsvoller Abend mit Getränken und Knabbereien am Lagerfeuer, dem auch die nach dem Sonnenuntergang einfallenden Schnaken keinen Abbruch taten - auch hier hatte Kuczera mit Anti-Mückensprays umsichtig vorgesorgt.