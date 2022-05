Musik fürs Kopfkino

Fast wie im Kino, wenn das Licht ausgeht und die Bilder in eine andere Welt führen: Die Symphonic Brassport um Schlagzeuger Michael Porter und unter der Leitung von Dominik Wagner gaben am Samstag im Bad Wurzacher Kurhaus „was auf die Ohren“, produzieren Vorstellungen, Kopfkino sozusagen.

„Spiel mir das Lied vom Tod“, schaurig schön: Ob das angesichts der Weltlage im Programm bleiben soll, hat Michael Porter überlegt. „Aber der Krieg und die Gewalt sind jetzt halt da, es nützt nichts, wenn Künstler dazu schweigen“, sagt er im Gespräch. Die meisten Titel des Abends sind aber aus James-Bond-Filmen. Weltweit gespielt und bekannt, meist mit hohen Auszeichnungen versehen wie Hans Zimmers „Keine Zeit zu sterben“.

Er lässt es krachen

Zarte Streicherklänge, ein eleganter Bläsersatz und drei Vokalisten ziehen die knapp zweihundert Gäste in ihren Bann. Schlagzeuglehrer Michael Porter lässt es richtig krachen bei „Star Wars“ in seiner „Schießbude“, wo auch Tochter Jessica und Heike Braiger unermüdlich werken.

Die Musiker werden von Dominik Wagner gut geführt, dürfen aber ihre interpretatorischen Freiheiten haben. Maria Rosendorfsky, Cordula Wegerer und Jakob Scherb können nicht nur singen, sondern sind auch in der Körpersprache Botschafter von Stimmungen. Scherb rockt in „A View to a Kill“, Rosendorfsky zitiert die Koloratur der „Königin der Nacht“ aus Mozarts Zauberflöte in „The Girl from 14 G“. Wegerer glaubt jeder Mann gerne ihr „I will always love you“.

Musik und Frieden

Der britische Superagent James Bond wird immer gerufen, wenn irgendein Bösewicht die Welt bedroht. Er soll die Welt retten. Kann die Musik in diesen Kriegstagen zum Frieden beitragen? Hoffentlich stimmt, was Louis Armstrong in „On Her Majesty’s Secrect Service“ singt und im Kurhaus die zweite Zugabe ist: „We have all the time in the world“.