Multivisionsshow anlässlich 50 Jahre Greenpeace

Die Welt im Wandel heißt die neue Multivisionsshow von Markus Mauthe, die er im Auftrag von Greenpeace präsentieren wird. Am Freitag, 12. November, zeigt er diese Show im Kurhaus in Bad Wurzach. Beginn ist 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzzentrum Wurzacher Ried statt.

Greenpeace International besteht in diesem Jahr 50 Jahre, ein Grund zu reflektieren. Der Fotograf und Umweltaktivist Markus Mauthe, der seit vielen Jahren für Greenpeace die Welt in Fotos dokumentiert und diese bei Live-Fotoshows zeigt, wird aus seiner Sicht die Entwicklungen der vergangenen Jahre in Bezug auf wichtige Umweltthemen auf die Leinwand bringen.

Basis der Show sind Fotos und bewegte Bilder. Dazu erzählt Markus Mauthe von seinen Erlebnissen vor Ort. Die Show ist mit Musik des Komponisten Kai Arend untermalt.

Ob die Veranstaltung stattfinden kann steht unter Vorbehalt – je nach Entwicklung der Corona-Situation. Weitere Informationen zu der Show und Anmeldung, sowie alle Termine in der Übersicht findet ihr hier: greenpeace.de/die-welt-im-wandel