Muki-Gruppe gibt es nun auch am Nachmittag

Die städtische Jugendmusikschule Bad Wurzach hat sich dazu entschlossen, zu den bereits bestehenden Muki-Gruppen am Vormittag auch eine Muki-Gruppe am Nachmittag anzubieten. Dazu findet laut Pressemitteilung am Donnerstag, 18. Oktober, von 15.30 bis 16.30 Uhr eine Schnupperstunde im Probelokal der Stadtkapelle Bad Wurzach in der Grundschule Bad Wurzach (Raum 3.02, zweiter Stock) statt.

Die Muki-Gruppe wendet sich an Kinder ab 18 Monaten mit einer erwachsenen Begleitperson (Mutter, Vater, Großeltern). Durch alte und neue Kinderlieder, Fingerspiele, Kniereiter, Spiele mit verschiedenen Materialien, erstes Instrumentalspiel und kleinen Tänzchen werde die Gesamtentwicklung jedes Kindes gefördert, heißt es. Dazu gehöre der Spracherwerb, die Grob- und Feinmotorik, das Sozialverhalten, die Konzentration, die Ausdauer und die Fantasie.

Weitere Informationen erteilt unverbindlich Andrea Mall telefonisch unter 07564 / 4888.