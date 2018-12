Motorsportclub sagt zum Saisonende „Danke“

Der MSC Bad Wurzach hat am vergangen Samstag seine Weihnachtsfeier mit der Sportfahrerehrung gefeiert. Wie in den vergangenen Jahren haben sich laut Pressemitteilung die aktiven Fahrer sowie Vorstandschaft und viele Mitglieder im Engel in Haidgau getroffen, um zum Ende einer erfolgreichen Sportsaison Danke zu sagen. Vor allem habe Vorstand Josef Geyer dem Besitzer des Ackergeländes Reinhold Welte gedankt, der das diesjährige „Hauptevent“, das Ackercross in Knetzenweiler, wieder möglich gemacht habe.

Nach einem guten Essen ehrten Sportleiter Stefan Geyer und Bernd Wolf laut Mitteilung zahlreiche Fahrer für ihre guten Ergebnisse, allen voran Jonas Wolf für den Gesamtsieg in der BW-Mottocross Serie. Jorden Bachmann habe sich in aussichtsreicher Position verletzt, aber viele Nachwuchsfahrer im Cross und Endurosport, sowie durch Leon Krusch auch im Speedwayrennen, hätten den MSC weit über die Grenzen hinaus mit Topergebnisse gut vertreten. Mit einer Unterstützung vom Verein konnten alle Aktiven in die Saisonpause verabschiedet werden.