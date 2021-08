Motorradfahrerin prallt gegen Hauswand

Schwer verletzt hat sich am Mittwoch gegen 14.30 Uhr eine Motorradfahrerin, die in Rohrbach mit ihrer Maschine gegen eine Hauswand geprallt ist. Wie die Polizei berichtet, kam die 50 Jahre alte Zweiradlenkerin aus Richtung Ziegelbach und kam in der scharfen Kurve vermutlich aus Unachtsamkeit von der Straße ab. Sie überfuhr einen Bordstein und stieß gegen die Hausmauer, bevor ihr Motorrad beim Sturz auf sie fiel. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in eine Klinik. Der Schaden an dem BMW-Motorrad wird auf etwa 500 Euro geschätzt.