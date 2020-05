Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Ein Autofahrer hat an der Einmündung der Riedhalde in die Landesstraße 265 am Dienstagmorgen einem Motorrad die Vorfahrt genommen. Die Motorradfahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, bog der 80-jährige Unfallverursacher gegen 11.15 Uhr an der Einmündung nach links in Richtung Albers ab. Dabei übersah er ein von links kommendes Motorrad. Die 61-jährige Motorradfahrerin versuchte noch nach links auszuweichen, konnte die Kollision mit dem Ford Fiesta aber nicht mehr verhindern. Sie verletzte sich schwer. Ein Rettungsteam brachte sie in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro.