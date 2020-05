Motorradfahrer bricht sich Schlüsselbein

Ein Motorradfahrer ist am Donnerstag auf der Verbindungsstraße „Gospoldshofer Berg“ gestürzt. Bei dem Sturz brach er sich das Schlüsselbein.

Gegen 12 Uhr kam der 57-Jährige laut Polizeibericht in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Er lenkte seine Maschine auf die Fahrbahn zurück. Als das Motorrad wieder festen Boden unter die Reifen bekam, änderte sich das Fahrverhalten der BMW abrupt. Der 57-Jährige wurde vom Motorrad geworfen und fiel auf die Straße. Ein Rettungsteam brachte den Gestürzten ins Krankenhaus. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.