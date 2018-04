Die Tourismussaison 2018 bringt für Bad Wurzach viel Neues: Unter dem neuen Streckennamen „Moorbahn“ können Ausflügler ab 1. Mai an allen Sonn- und Feiertagen auf einst stillgelegten Schienenstrecken das Feriengebiet zwischen Aulendorf, Bad Waldsee und Bad Wurzach erkunden. Das teilt die Bad Wurzach Info (BWI) mit.

In Aulendorf besteht Anschluss aus/in Richtung Friedrichshafen/Ravensburg, Ulm und Sigmaringen. So werden Ausflüge bis an den Bodensee und ins ganze Bodo-Freizeitland möglich. Die „Moorbahn-Gäste“ erwartet Unterhaltung und Erlebnis im Zug. Ein mitreisender Zugbegleiter gibt Informationen zu zahlreichen Sehenswürdigkeiten und Ausflugstipps entlang der Strecke.

„Steigen Sie ein und genießen Sie die reizvolle oberschwäbische Landschaft aus einer anderen Perspektive, denn der Streckenabschnitt Roßberg - Bad Wurzach wird ansonsten nur von Güterzügen genutzt“, wirbt die BWI.

In der Moorbahn ist die Mitnahme von Fahrrädern kostenlos möglich. Mit der Bad Wurzacher Gästekarte können Urlauber und Kurgäste kostenlose Fahrscheine in den jeweiligen Häusern und in der Bad Wurzach Info abholen.

Die kostenlosen Info-Faltkarten 2018 „Unterwegs auf historischen Nebenbahnen“ inklusive Fahrtagen, Tarifen, Zonen und näherer Beschreibung zu den einzelnen Highlights und Städten entlang der Moorbahn sind in der Bad Wurzach Info, Rosengarten 1, 88410 Bad Wurzach, erhältlich.