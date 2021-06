Moor-Momente: Was, zum Kuckuck, ist denn das?

Die Wiesen im Bereich des Wurzacher Rieds färben sich nun zunehmend bunt. Die Kuckucks-Lichtnelke mit ihren leuchtend rosa Blüten sticht derzeit besonders heraus.

Die auffällige Blume gehört zur Pflanzenfamilie der Nelkengewächse und ist eine typische Art auf nassen oder feuchten, nährstoffreichen Böden. In den Niedermoor-Wiesen entlang des Rieds kommt sie häufig vor, ist aber auch im Blütensaum entlang der Wurzacher Ach beim Klosterplatz und im hinteren Kurpark zu finden.

Die rosa Kronblätter der Blüte sind tief eingeschnitten und sehen mit ihren schmalen Zipfeln wie ausgefranst aus. Die Blätter sind schmal, ungeteilt und sitzen sich jeweils am Stängel gegenüber. Die Namensgebung der Pflanze, deren wissenschaftlicher Artname übersetzt „Blume des Kuckucks“ bedeutet, bezieht sich auf die Blütezeit, da zeitgleich der Kuckuck mit seinen Rufen das Frühjahr verkündet.

Die filigranen Blüten, die eine große Anziehungskraft auf Insekten ausüben, sind es außerdem wert, sie einmal genauer zu betrachten. Dabei fällt am Stängel der Pflanze noch etwas auf: Ein Schaumtropfen, der geradezu aussieht, als wäre die Pflanze angespuckt worden. Kuckucksspeichel wird dieser Schaumballen im Volksmund genannt. Da dieser zeitgleich mit dem Rufen der Kuckucke im Mai auftritt, glaubte man früher, der Vogel hätte die Pflanze mit seinem Speichel versehen, was ebenfalls zur Namensgebung der Kuckucks-Lichtnelke beigetragen hat.

Heute weiß man allerdings, dass der Schaumtropfen von der Larve der Schaumzikade erzeugt wird. Sie produziert eine eiweißhaltige Flüssigkeit, in die sie Luft einbläst und so ein dichtes Schaumnest bildet. In dessen Schutz kann sich die Larve ungestört von Pflanzensäften ernähren, bis sie sich schließlich zu einem kleinen, grünlichen Insekt mit dachartig angeordneten Flügeln entwickelt. Schaumzikaden sind die Rekordhalter in puncto Hochsprung. Mit weniger als einem Zentimeter Körperlänge springen sie bis zu 70 Zentimeter hoch – für Menschen würde dies eine Sprunghöhe von über 200 Meter bedeuten.

Es lohnt sich also doppelt, beim nächsten Spaziergang auf den bunten Wiesen die Kuckucks-Lichtnelke zu suchen, genau zu betrachten und zu staunen, wie vielfältig und erfindungsreich, zum Kuckuck, unsere Natur doch ist.