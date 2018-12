„Moor Extrem“ zwischen den Jahren besuchen

Die Erlebnisausstellung „Moor Extrem“ in Bad Wurzach kann auch zwischen den Jahren besucht werden, teilt das Naturschutzzentrum Wurzacher Ried mit. Besucher können demnach die Kräfte spüren, die entstehen, wenn Gletscher der verschiedenen Eiszeiten die Landschaft formten oder sich mit einem Moorbohrer in die Tiefe bohren. In einer 360-Grad-Videopräsentation können sie die unterschiedlichen Moorlebensräume mit ihrer Tier- und Pflanzenwelt kennenlernen und im Anschluss in den Nachbau eines Torfstich absteigen.

Neben der Erlebnisausstellung kann auch die Sonderausstellung „Schwanengesang“ besucht werden. Durch sich wiederholende Fotomotive, bei denen sich die Perspektive ändert, mal durch skulpturenartige Objekte, mal in Form von Videoinstallationen, möchte die Bad Wurzacher Künstlerin Ute Beatrix Schraag auf die dringliche Thematik des achtlosen Umgangs mit Wasser aufmerksam machen. Passend dazu hat das Naturschutzzentrum Wurzacher Ried für die Dauer der Ausstellung einen Multimedia-Touchscreen der Akademie für Natur- und Umweltschutz Baden-Württemberg aufgestellt, der ebenfalls die Ressource Wasser bespielt.

Die Erlebnisausstellung „Moor Extrem“ sowie die Wechselausstellung „Schwanengesang“ sind während der Weihnachtsferien täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Am 24., 25. und 31. Dezember sowie am 1. Januar sind die Ausstellungen geschlossen. Vom 24. Dezember bis 4. Januar ist das Naturschutzzentrum geschlossen. Die Mitarbeiter sind ab dem 7. Januar wieder da. Weitere Informationen gibt es unter: www.wurzacher-ried.de