Moor Extrem ist wieder zugänglich

Das Naturschutzzentrum Wurzacher Ried öffnet ab Samstag, 6. Juni, die Erlebnisausstellung Moor Extrem unter den geltenden Hygiene- und Schutzauflagen.

„Wir freuen uns sehr, in den Pfingstferien wieder Besucher in unserer interaktiven Moor-Erlebniswelt begrüßen zu können“, erklärt Horst Weisser, Leiter des Naturschutzzentrums. Moor Extrem ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Herzstück der Erlebnisausstellung sind laut Ankündigung die interaktiven Multimedia-Panels mit Audiosystem. Deshalb empfiehlt das Naturschutzzentrum den Besuchern, eigene Kopfhörer mit einem 3,5-Millimeter-Klinkenstecker mitzubringen. Es stehen allerdings auch Kopfhörer zum Ausleihen bereit, die desinfiziert und vor der nächsten Ausgabe in Quarantäne genommen werden.

Alle Touch Panels in der Ausstellung dürfen ausschließlich mit einem Touch-Pen-Stift bedient werden. Diesen erhält jeder Besucher beim Eintritt in die Ausstellung. Für die Wahrung des Gesundheitsschutzes stellt das Naturschutzzentrum außerdem ein Besucherleitsystem sicher und begrenzt die Besucheranzahl in der Ausstellung auf maximal zehn Personen beziehungsweise drei Familien.

Das Naturschutzzentrum bittet alle Besucher, die geltenden Hygienevorschriften einzuhalten. Dazu zählen das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, die Abstandregelung von 1,5 Meter sowie die nötige Handhygiene.

Alle Veranstaltungen des Naturschutzzentrums wie Führungen, Exkursionen, Vorträge und naturpädagogische Angebote sind weiterhin abgesagt. Die NAZ-Büros sind ausschließlich per E-Mail oder Telefon erreichbar. Aktuelle Infos online unter www.wurzacher-ried.de