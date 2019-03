Molly’s Chamber spielt am Samstag in Shorty’s Lounge

Die vielleicht letzte Chance auf Livemusik in Shorty’s Lounge bietet sich am kommenden Samstag, 23. Märtz. Dann tritt dort um 21 Uhr Molly’s Chamber auf.

Die aus Ravensburg stammende Band steht nach eigener Aussage für handgemachten Blues-Rock mit souligen Einflüssen. Die Frontfrau Caro Staiger (Vocals) und die Musiker Alfred Oswald (Gitarren, Vocs), Thomas Hellmann (Bässe, Vocs) und Peter Hinkel (Drums) bieten Musik „hautnah live und ohne doppelten Boden“. Auf dem Programm stehen Coverversionen bekannter Interpreten und Bands von Bette Middler und Marvin Gay über Helen Schneider, Whitesnake und The Brew bis zu Janis Choplin, The Beatles und The Police.

Dies sei wahrscheinlich der letzte Versuch von Michael Staudt, besser bekannt als DJ Shorty, in Shorty’s Lounge Livemusik anzubieten. Er habe in der Vergangenheit immer wieder Top-Bands verschiedenster Richtungen engagiert, die die Besucher auch stets begeistert hätten, so Staudt. Doch seien es einfach zu wenig Gäste gewesen, um kostendeckend arbeiten zu können. Sollte dies erneut so sein, wird Staudt das Angebot wohl einstellen.

Einlass ist ab 20 Uhr. Der Eintritt kostet sechs Euro.