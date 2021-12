Mobiles Impfteam kommt auch dienstags in den Dorfstadel

Die Oberschwabenklinik wird im Januar nochmals zusätzliche Impftermine gegen das Coronavirus vor Ort anbieten. Die Impfungen durch die mobilen Impfteams finden jeweils im Dorfstadel Ziegelbach in der Barockstraße 23 in Bad Wurzach-Ziegelbach statt. Dann nicht mehr nur an Sonntagen, sondern auch dienstags.

Derzeit geplante Termine sind: Sonntag, 2. Janura, von 9 bis 15 Uhr; Dienstag, 4. Januar, von 12 bis 18 Uhr; Dienstag, 11. Januar, von 12 bis 18 Uhr; Sonntag, 16. Januar, von 9 bis 15 Uhr; Dienstag, 18. Janurar, von 12 bis 18 Uhr; Sonntag, 23. Januar, von 9 bis 15 Uhr; Dienstag, 25. Januar, von 12 bis 18 Uhr; Sonntag, 30. Januar, von 9 bis 15 Uhr sowie Dienstag, 1. Februar, von 12 bis 18 Uhr.

Die Impfungen sind kostenlos und können ohne vorherige Anmeldung wahrgenommen werden. Der Zugang zur Impfstation erfolgt über den Haupteingang des Dorfstadels. Jede Person ab zwölkf Jahren kann sich dort gegen Covid-19 immunisieren lassen. Wer das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, kann allerdings nur in Anwesenheit und mit Einverständnis eines Erziehungsberechtigten geimpft werden, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt.

Mitzubringen sind der Personalausweis, eine Versichertenkarte (Krankenkasse) und der Impfpass, wenn vorhanden. Wer bereits eine Corona-Erkrankung hatte und sich jetzt impfen lassen möchte, muss zudem seinen Nachweis über die bereits abgelaufene Erkrankung mitbringen. Zur Verfügung stehen die mRNA-Impfstoffe von Biontech für Personen unter 30 Jahre und Moderna für Personen über 30 Jahre sowie der Vektor-Impfstoff Johnson und Johnson solange jeweils der Vorrat reicht. Erhältlich sind Erst-, Zweit-, Dritt- beziehungsweise Booster-Impfungen (auch nach Covid-Erkrankung). Boosterimpfungen sind ab dem Abstand von drei Monaten zur Zweitimpfung möglich. Die abschließende Entscheidung trifft der verantwortliche Impfarzt vor Ort.