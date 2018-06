Mobiler Treffpunkt in Bad Wurzach

Der Mobile Treffpunkt, das gemütliche Buscafé mit dem Motto „Leben ist mehr“, macht am Samstag und Sonntag, 13./14. Mai, auf dem Klosterplatz Station. Bei einer Tasse Cappuccino, Kaffee oder Tee (kostenlos) hat man laut Veranstalter die Möglichkeit, sich in ungezwungener Atmosphäre mit engagierten Christen „über Gott und die Welt“ zu unterhalten. Geöffnet ist der Bus täglich von 10 bis 19 Uhr. Am Samstag kann man das „Wichtigste Bild der Welt“ kennenlernen und für Kinder findet eine Bastelaktion (ab 13 Uhr) statt. Am Samstag um 20 Uhr gibt’s im Kurhaus einen Vortrag. Joschi Frühstück referiert über „Hoffnung in Lebenskrisen“. Veranstalter sind die Barmer Zeltmission und die Christliche Gemeinde Rot. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.