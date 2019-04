Mitgliederzahlen sind beim Schützenverein Bad Wurzach stabil

Nachdem Robert Kasper die dritte Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Bad Wurzach eröffnete hatte, gab er einen kurzen Rückblick auf ein erfolg- und ereignisreiches Sportjahr. So war das Ferienprogramm für Kinder ab zehn Jahre war sehr gut besucht worden. Die Mitgliederzahl sei laut Pressemitteilung stabil geblieben. Der Sportverein stellt eine Landesmeisterin und 17 Kreismeister. Anschließend wurden drei Anwesende für 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt.

Luftdruckwaffenstand soll modernisiert werden

Kasper kündigte an, dass nach der Photovoltaikanlage in diesem Jahr die Modernisierung des Luftdruckwaffenstandes anstehe. Zudem finde die Schießshow heuer in Ziegelbach vom 3. bis 5. Mai statt. Außerdem werde das monatliche Pflichtschießen liberalisiert. Sport- und Jugendleiter Andre und Franz Loritz berichteten, dass das „erste“ LG-Team den Klassenerhalt in der Landesliga Süd klar erreich habe, während die LP-Mannschaft in die Kreisliga absteigen musste. Dem Sportpistolenquartett sei der Sprung auf Platz 5 gelungen. Die internen Jahresbesten waren Daniel Riss (LG) und Arthur Häusle (LP).

Nach dem Rechenschaftsbericht von Vorstand Robert Kasper folgte der Kassenreport, Steffen Loritz bestätigte Daniel Riss eine sorgfältige und solide Kassenführung. Nach den Entlastungen von Karl Traub folgten die Neuwahlen. Es wurden alle zur Wahl anstehenden Amtsinhaber bestätigt: Marga Loritz (stellvertretende Vorsitzende), Kassenwart Daniel Riss, Vizesportleiterin Catharina Westermayer, Pressewart Arthur Häusle, Jugendleiter Franz Loritz und Ausschussmitglied Nico Zelzer.

Die Proklamation der Schützenkönige erfolgt durch Andre Loritz. Es sind Joachim Vonier (Luftgewehr, 11,8 Teiler) und Anna Gütler (Luftgewehr, 18,0), Marga Loritz (Luftpistole, 43,8), Marcel Ego (Luftpistole, Jugend, 17,5), Andre Loritz (Sportpistole) und Charly Glaser (Freie Pistole).