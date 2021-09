Mitgliederversammlung der TSG Bad Wurzach Abteilung Turnen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 21.09.2021 fand im Turnerheim die Mitgliederversammlung der Abteilung Turnen statt. Thomas Grandl begrüßte die anwesenden Mitglieder. Folgende Mitglieder wurden für ihr ehrenamtliches Engagement geehrt: Nora Schwarz, Leonhard Schwarz, Hubert Wirth, Nicole Reiser, Nicole Kuhn, Agnes Breitinger, Alexander Strobel, Silke Albrecht. Thomas Grandl bedankte sich besonders bei allen Helfern für die Zeit die jeder Einzelne in die Turnabteilung investiert, besonders im Hinblick auf die Umstände während der Corona Pandemie. Insgesamt sind im Turnen 70 Helfer tätig. Das Sportangebot wird in 18 Gruppen angeboten vom Eltern-Kind-Turnen über Kinderturnen, Förderturnen, Trampolin bis hin zum Rhönrad.

Mit einem umfangreichen Hygienekonzept und einem Leitfaden zur Durchführung des Übungsbetriebes war es möglich, den Turnbetrieb nach den Sommerferien 2020 kurzfristig wieder aufzunehmen. Leider musste Ende Oktober 2020 der Übungsbetrieb erneut eingestellt werden. Die Abteilung Turnen startete nach den Sommerferien 2021 wieder mit dem Übungsbetrieb in allen Bereichen.

Im Rahmen von Corona hat die Digitalisierung in der Abteilung Turnen Einzug gehalten, zur internen Abstimmung wurde Microsoft Teams eingeführt.

In 2020 wurden leider alle Wettkämpfe und Veranstaltungen coronabedingt abgesagt. Auch im außersportlichen Bereich fanden keine Veranstaltungen wie Sportlerball oder Nikolausfeier statt. Leider wird es auch dieses Jahr keine große Nikolausfeier geben.

Glücklicherweise war es 2021 kurzfristig noch möglich, ein Zeltlager für die Jugendlichen der Abteilung Turnen durchzuführen, natürlich unter den strengen Corona-Bestimmungen. Grandl bedankte sich ganz besonders bei allen Betreuern und vor allem bei Felicitas und Pia Vincon für die Organisation des Zeltlagers.

Als Gast konnte Vorstand Thomas Grandl als Vertreter des Lions Club Robert Stützle begrüßen. Der Lions Club unterstützte die Turnabteilung durch eine Tatkräftige Spende bei der Beschaffung von zwei neuen Zelten für das Zeltlager. Ganz herzlichen Dank dafür.

Anschließend folgten die Berichte der Schriftführerin Nicole Kuhn, Jugendleiterin Marina Rast, Kassier Claudia Forderer sowie des Kassenprüfers Andreas Stangel.

Anja Vitas übernahm die Durchführung der Wahlen und alle wurden jeweils einstimmig gewählt:

Thomas Grandl – 1. Vorstand,

Claudia Forderer – Kassier,

Hubert Schwarz – Turnwart männl.,

Britta Glaser – Vertreterin Frauen.