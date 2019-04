Ich bin dann mal weg. So heißt es jetzt wieder an den Samstagen bis Oktober. Im Rahmen der Kraftquelle Allgäu steht Gästen und Einheimischen mit dem Samstagspilgern ein nicht alltägliches Angebot offen, teilt die Bad Wurzach Info mit.

Quer durch das Württembergische und das West-Allgäu laden die Tourist-Infos und die Kirchen zu einer kleinen Auszeit vom Alltag ein, so auch die Kurseelsorge Bad Wurzach. An Startpunkten in zahlreichen Gemeinden der Region machen sich Menschen gemeinsam auf den Weg. Das Samstagspilgern im Rahmen der Kraftquelle Allgäu ist ein kostenfreies Angebot und die Strecken, die dabei zurückgelegt werden, sind unterschiedlich lang.

Auch die Kurseelsorge Bad Wurzach lädt dazu ein, samstags zu pilgern. So werden an den Samstagen 4. Mai, 11. Mai, 22. Juni, 13. Juli und 28. September Pilgerwanderungen rund um Bad Wurzach angeboten. Pilger können zu verschiedenen Themenschwerpunkten miteinander unterwegs sein und zur Ruhe kommen.

Das erste Samstagspilgern rund um Bad Wurzach führt am 4. Mai ab 9 Uhr unter dem Motto Wie schön ist doch Gottes Schöpfung“ nach Seibranz. Der Rundweg durch Wiesen und Wälder nach Schloss Zeil wird von Eva Längst begleitet und findet bei jeder Witterung statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, weitere Infos sind unter Telefon 07564 / 3551 erhältlich.

Am 11. Mai geht es ab 13.30 Uhr über einen etwa zehn Kilometer langen Rundweg nach Ziegelbach und über Truschwende wieder zurück nach Bad Wurzach. Mit Impulsen durch Gespräche und Musik kommen auch Momente der Stille nicht zu kurz. Geplant ist eine Einkehr im T4 in Truschwende. Treffpunkt ist das Pius-Scheel-Haus in Bad Wurzach, Anmeldungen sind wünschenswert bei Kurseelsorger Raimund Miller, Telefon 07564 / 932933 und E-Mail raimund.miller@drs.de. Dieses Samstagspilgern findet nur bei guter Witterung statt.