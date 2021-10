„miteinander-füreinander“ e.V. mit neuem Vorstand

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der Mitgliederversammlung am 7. Oktober 2021 wurde von den versammelten Vereinsmitgliedern mehrheitlich ein neuer Vorstand gewählt. Mit den folgenden Vorstandsmitgliedern ist sich der Verein sicher, die satzungsgemäßen Aufgaben, darunter als Hauptaufgabe als Träger für die Nachbarschaftshilfe zu dienen, den Verein in eine weiter gute Zukunft zu führen.

Herr Robert Stützle, Lehrer im Ruhestand, konnte für das Amt des Vorstandes von „miteinander-füreinander“ e.V. gewonnen werden. Herr Robert Stützle ist in Bad Wurzach bestens bekannt und vernetzt.

Karl-August Mohr wurde im Amt des Stellvertretenden Vorsitzenden bestätigt, ebenso Otto Linge als Kassierer sowie Stefanie Lacher und Heinrich Stauss als Kassen- und Rechnungsprüfer.

Weiter wurden in den Ausschuss gewählt Frau Christine Heine (Ev. Kirche) und Herr Albrecht Blattner sowie ein noch zu nominierendes Ausschussmitglied durch die SE Bad Wurzach für die Katholische Kirche. Schriftführer bleibt Diakon Rosenthal.

Die Bilanz der Nachbarschaftshilfe unter Leitung von Fr. Heinrich und Rechnungsführerin Fr. Model kann sich sehen lassen:

Frau Heinrich berichtet über die erfolgreiche Überführung der Nachbarschaftshilfe aus den Zeiten der Mitgründerin Frau Moltmann-Hermann ins Jahr 2021 von damals ca. 45 Helferinnen auf heute 71 Helferinnen und Helfer. Die Einsatzstunden stiegen von ca. 8000 auf 9500 im Jahr 2019 und trotz Corona-Situation auf 9700 im Jahr 2020. Die Nachfrage ist immer noch größer als das derzeitige Leistungsvermögen der NBH.

Der rührige Vorstand, damals noch unter Leitung von Frau Pfarrerin Vollmer und die NBH konnten durch aktive Ansprache und Werbung die Mitgliederzahl des Trägervereins „miteinander-füreinander“ e.V. auf nunmehr 263 Mitglieder erhöhen. Der Verein ist damit wieder stabil aufgestellt.

Es fehlen allerdings die jüngeren Mitglieder, die den Verein auch über lange Zeit in seiner für Bad Wurzach wichtigen sozialen Tätigkeit unterstützen. Darum eine Bitte an die jüngeren Bad Wurzacher: werden Sie Mitglied im Verein „miteinander-füreinander“ e.V., auch wenn die Gebrechlichkeit durch Alter oder fehlende Gesundheit noch in weiter Ferne steht können Sie durch Ihren Beitritt in die eigene, die Unterstützung anderer und die Ihrer Familie investieren – und das für vergleichsweise wenig Geld.

Für die Anmeldung beim Verein wenden sie sich an Herrn Robert Stützle: Telefon 07564/ 4937 oder Otto Linge: Telefon 07564/ 2483. Vergelt‘s Gott!