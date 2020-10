Mitarbeiterin stellt Ladendieb in Bad Wurzach

Der aufmerksamen Mitarbeiterin eines Einkaufsmarktes in der Franz-Graf-Straße in Bad Wurzach ist es am Mittwoch gegen 14.50 Uhr gelungen, einen Ladendiebstahl zu vereiteln. Das teilt die Polizei mit und schildert die näheren Umstände.

Die Angestellte konnte den unbekannten Mann zunächst beobachten, wie er im Bereich der Kassen eine Papiertüte an sich nahm. Nach kurzer Zeit verließ er den Markt mit gefüllter Tüte, ohne die Kasse zu passieren. Als sie ihn zur Rede stellen wollte, gab dieser vor, lediglich etwas aus seinem Auto holen zu wollen. Er stellte die Papiertüte auf den Boden, stieg in sein Auto und fuhr davon. In der zurückgelassenen Tüte befanden sich eine Kaffeemaschine sowie eine Elektrosäge samt Zubehör aus dem Sortiment des Marktes.