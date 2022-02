Mit Unterstützung der Volksbank Allgäu-Oberschwaben wird älteren Menschen eine Freude gemacht

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG spendet 750 Euro für das Projekt „Fasnetsbeutel“. Viele ehrenamtliche Helfer stellten Fasnetsbeutel zusammen, welche sie dann an ältere Menschen in den Teilgemeinden verteilten.

Auch in diesem Jahr können aufgrund der Corona-Pandemie keine Fasnetsveranstaltungen stattfinden. Die Verantwortlichen von Herz und Gemüt organisieren normalerweise Feiern für ältere Menschen, bei denen diese zusammenkommen und gemeinsam eine unbeschwerte Zeit miteinander haben können. „An diesen Veranstaltungen nehmen jedes Jahr rund 500 Senioren teil. Nachdem wir auch in diesem Jahr darauf verzichten mussten, möchten wir mit dieser Aktion ein Zeichen der Hoffnung setzen und den älteren Menschen in den Teilgemeinden rund um Bad Wurzach zeigen, dass wir sie nicht vergessen,“ sagt Susanne Baur von Herz und Gemüt.

Gemeinsam mit den Ehrenamtlichen stellte sie Fasnetsbeutel mit Berlinern der regionalen Bäckereien, weiteren Süßigkeiten und Luftschlangen zusammen, die dann die Ehrenamtlichen in den Ortschaften an die Menschen verteilten.

Berthold Natterer, zuständiger Regionalleiter der Volksbank Allgäu-Oberschwaben, meint dazu: „Ein solches Projekt unterstützen wir natürlich besonders gerne. Es freut mich, dass wir mit dieser Spende direkt vor Ort Gutes tun können und den älteren Menschen damit ein Lächeln ins Gesicht zaubern können.“