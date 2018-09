Mit Sicherheit ins neue Schuljahr

Die Regionalverkehr Bodensee-Oberschwaben GmbH wurde 2004 als Interessensgemeinschaft von 16 privaten Linien-Verkehrsunternehmern in der Bodensee-Oberschwaben-Verkehrsgesellschaft (Bodo) gegründet. Die RBO ist auch als Gesellschafter an der Bodo beteiligt. Sie investiert nach eigener Aussage jährlich rund sieben Millionen Euro in 30 neue Omnibusse.