Mit Schuljahr beginnt auch MTB-Saison

Die Mountainbike-AG der Werkrealschule Bad Wurzach ist mit dem neuen Schuljahr auch in das neue Sportjahr gestartet.

Die erste Ausfahrt ging bei herrlichem Spätsommerwetter in ein Waldgebiet nahe Bad Wurzach, das die Mountainbiker neu für sich entdeckt haben. „Neue Trails versprechen immer eine besondere Spannung, muss doch die Fahrtechnik an die neue Strecke angepasst werden“, heißt es in einem Bericht der Werkrealschule dazu.

Wichtige Tipps gegeben

Zum ersten Mal mit dabei war auch ein Schüler aus der fünften Klasse. Mit einem Leihbike und Schutzausrüstung ausgestattet ging es nach einigen Kilometern ins Gelände. Ganz wichtig bei Neueinsteigern sind die Tipps zum Betätigen der Bremse und der richtigen Position auf dem Rad. Denn je anspruchsvoller das Gelände, desto wichtiger ist es, locker und in der richtigen Position auf dem Rad zu sitzen.

Die erfahrenen Schüler der siebten und achten Klassen gelten als Vorbilder und können schwierige Streckenteile den Neueinsteigern vorfahren.

Trotz eines Sturzes war die erste Ausfahrt eine rundum gelungene Veranstaltung, schreibt die Schule.

Sponsor gewonnen

Es war auch die erste Ausfahrt mit neuen Mountainbikehosen, Trinkflaschen und Trikots. Denn nach dem hervorragenden Abschneiden der Bad Wurzacher bei „Jugend trainiert für Olympia“ im vergangenen Schuljahr hat die Werkrealschule die Fahrradfirma Specialised aus Holzkirchen als Sponsor gewonnen.