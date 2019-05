Mit Reformen zu neuer Glaubwürdigkeit

Unter dem Motto „Maria 2.0“ hatte der Katholische Deutsche Frauenbund zu einem Kirchenstreik aufgerufen. Im Rahmen eines Wortgottesdienstes, zelebriert von Pfarrer Paul Notz, zeigten die zahlreich anwesenden Frauen Geschlossenheit, um der Forderung „Frauen in Weiheämter“ Nachdruck zu verleihen.

Die Ortsgruppe Unterschwarzach unter der Leitung von Monika Kibler lud sich zum Gottesdienst im Gemeindezentrum die Vorsitzende des Katholischen Deutschen Frauensbundes der Diözese Rottenburg, Karin Walter, ein. Diese fand zur Begrüßung klare Worte zu den derzeitigen Problemen der katholischen Kirche und bezog eine klare Position zur Stellung der Frau. Bereits die Rolle von Maria werde in der Kirche falsch dargestellt. Sei diese doch eine starke Frau gewesen, die ihren Sohn alleine groß zog und bis in den Tod begleitete. So werde ihr bis heute immer in Demut und Schweigen begegnet.

Die Vorsitzende verschwieg in ihrer Ansprache weder Kindesmissbrauch, noch den damit verbundenen Verlust der Glaubwürdigkeit, was derzeit zu vermehrten Kirchenaustritten führe. „Obwohl vor Gott alle gleich sind, werden Frauen ausgeschlossen, Reformen sind unumgänglich und dürfen auch vor dem Zölibat nicht halt machen, um eine zukunftsfähige Kirche zu gestalten“, mahnte sie eindringlich und führte weiterhin aus: „Die Aussage, nur ein katholischer, alleinstehender Mann kann eine Priesterweihe empfangen, entstammt dem Kirchengesetz, das von Menschenhand erschaffen wurde und in der Bibel so nirgendwo belegt wird.“

In Pfarrer Paul Notz fand sie einen Fürsprecher, der sich ebenfalls für eine gesteigerte Wertschätzung der Frau aussprach. „Wir müssen den Mut haben, etwas Neues zu probieren, um die Freude am Glauben neu zu entfachen“, so das Statement des Geistlichen. Als symbolisches Sinnbild hierfür war ursprünglich geplant, mit der Osterkerze ein Feuer zu entzünden. Leider fiel diese Geste der unsicheren Witterung zum Opfer.