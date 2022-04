Mit Rad und Drohne unterwegs: Besonderer Blick mit Botschaft

„Wir wohnen so wunderbar.“ Der Ziegelbacher Alexander Knor ist begeistert von seiner Heimat und zeigt sie aus einer nicht alltäglichen Perspektive einem größeren Publikum. An diesem Donnerstag, 28. April, auch im Bad Wurzacher Kurhaus.

60 Minuten lang ist der Film, den Knor unter dem Titel „Dem Himmel einen Schritt näher“ ab 19 Uhr vorführt (freier Eintritt, Spenden willkommen). Zwei Jahre war der Fast-62-jährige Pensionär dafür in der Region zwischen Bad Wurzach und Waldburg/Vogt unterwegs. Fast immer mit dem Fahrrad und stets mit seiner Drohne im Gepäck. Wie viele Stunden er für die eine Stunde Film- und Fotomaterial unterwegs war? „Keine Ahnung, aber ich war fast tagtäglich irgendwo und habe die Drohne fliegen lassen.“

Wie es begann

„Dem Himmel einen Schritt näher“ ist Alexander Knors zweites Werk. „Angefangen hat es 2018. Damals kam der Verein ,Natur- und Kulturlandschaft Altdorfer Wald’ auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich mit meiner Drohne ein paar Bilder für seine Homepage machen kann.“ Knor konnte und „ich war selbst überrascht von dem, was ich plötzlich zu sehen bekam“. Der neue Blickwinkel ließ den Mann, der in Mochenwangen am Rand des Altdorfer Waldes aufgewachsen ist, immer wieder aufs Neue staunen.

Alexander Knor (Foto: privat)

„Ich wohne jetzt so lange hier und habe doch die Region völlig neu kennengelernt“, schwärmt der Mann, der vor vielen Jahren sich in Ziegelbach-Greut niedergelassen hat und dort, passend zu seinem ehemaligen Arbeitgeber, beim Telekommasten wohnt. Das liege auch daran, dass er mit dem Rad unterwegs gewesen sei. „Da erlebt man die Gegend einfach viel bewusster.“ Das gehe auch seinem Publikum so, berichtet er von den bisherigen Filmabenden. „Für viele ist mein Blickwinkel so neu, dass sie ihr eigenes Haus nicht erkennen“, erzählt er, „und manche heulen sogar, weil sie so berührt sind.“

Vom Ried bis Vogt

Der Altdorfer Wald spielt auch in seinem zweiten Film eine Rolle, doch diesmal fasste Knor den Blickwinkel weiter. Er spannt den filmischen Bogen vom Wurzacher Ried – das er aber wegen des Naturschutzes nicht direkt überflogen habe, wie er betont – bis in die Gegend Waldburg/Vogt. Gefilmt und fotografiert hat er dabei zu jeder Jahreszeit, was das Projekt natürlich auch in die Länge zog.

Knors Botschaft

Mit seinem filmischen Schaffen verbindet Alexander Knor auch eine Botschaft, die aus dem Untertitel des Filmabends „Wenn Fortschritt auf Landschaft trifft“ hervorgeht. Schon mit seinem ersten Film, der aus dem Fotoauftrag des Vereins „Natur- und Kulturlandschaft Altdorfer Wald“ heraus entstand, warnte er vor dem Kiesabbau in dieser Gegend. Nun erweitert er diese Mahnung um die Windkraft. „Diese beiden Themen treiben mich um. Windkraft und Kiesabbau sind, so ist meine feste Überzeugung, eine Gefahr für unsere herrliche Landschaft. Sie drohen zudem, die Trinkwasserqualität zu verschlechtern.“

Ihm sei zwar bewusst, dass Kies und Windenergie benötigt werden, „aber gewinnen sollte man sie doch dort, wo es sinnvoll ist“, so seine Meinung. In der Region Altdorfer Wald und drumherum sei dies eben nicht der Fall. Seine Bilder von der Schönheit der Landschaft versteht Alexander Knor daher auch als Mahnung, diese nicht zu gefährden oder gar zu zerstören.

Die wird er am Donnerstag sicherlich auch in seinen einleitenden Worten kundtun. Und nach der Filmvorführung gebe es auch Raum für Fragen und Diskussionen, kündigt er an.