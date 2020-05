Mit Moor-Erlebnis-Rucksack das Wurzacher Ried erkunden

Das Naturschutzzentrum Wurzacher Ried (NAZ) möchte Familien die Möglichkeit geben, erlebnisreiche Stunden in der Natur zu verbringen, da zurzeit keine Führungen und Veranstaltungen im Naturschutzzentrum stattfinden können. Familien können deshalb den Moor-Erlebnis-Rucksack zu einer vergünstigten Gebühr ausleihen und somit auf eigene Faust zu Forschern und Entdeckern im Ried werden.

Ausgestattet mit einem roten Rucksack, in dem sich allerlei nützliche Utensilien befinden, wie Steinlot, Lupe, Seil, Augenbinde, Spiegel sowie Routenbeschreibung, starten die Familien die Erlebnistour am Naturschutzzentrum. An elf Stationen können die kleinen Moorentdecker vieles erleben und rätseln, um am Ende das Lösungswort herauszufinden.

Wer alles richtig hat, darf sich eine kleine Überraschung im Naturschutzzentrum abholen. In der Mappe zur Tour befinden sich viele Spielideen, Anregungen für Beobachtungen, eine Malvorlage, Basteltipps, eine Moorgeschichte sowie Rätsel rund ums Thema Moor.

Im Rahmen dieser Aktion kann der Moor-Erlebnis-Rucksack inklusive Arbeitsmappen bis Ende Mai für eine Sondergebühr von acht Euro im Naturschutzzentrum ausgeliehen werden. Dafür ist eine Anmeldung unter naturschutzzentrum@wurzacher–ried.de oder per Telefon 07564 / 302190 erforderlich.

Die Erlebnistour ins Ried kann unter der Woche von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr unternommen werden. Die Tour dauert etwa 2,5 Stunden und ist für Kinder ab fünf Jahren empfehlenswert. Die Wege sind kinderwagentauglich.

Weitere Infos unter www.wurzacher-ried.de