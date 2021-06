Mit Jesus im Boot – gestärkt fürs Leben

Ende Februar / Anfang März begann für 78 Jugendliche der Seelsorgeeinheit Bad Wurzach die Vorbereitung auf die Firmung 2021.

Aufgeteilt in vier Gruppen standen für die Firmanwärterinnen und Firmanwärter vier Wegandachten,zwei Kreuz-Andachten sowie der spirituelle Abschluss des Firmwegs im Labyrinth bei Molpertshaus mit PR Raimund Miller und Dekanatsjugendseelsorger David Bösl. Zudem nahmen sie rege die Möglichkeit wahr, sich online zu treffen und sich über das Glaubensbekenntnis auszutauschen.

Am vorletzten Juni-Wochenende firmte Weihbischof Matthäus Karrer junge Menschen aus Arnach, Eintürnen, Dietmanns, Hauerz, Seibranz, Haidgau, Eggmannsried und Unterschwarzach, Pfarrer Stefan Maier jene aus Bad Wurzach:

Manon und Maurice Bosch, Theresa Brauchle, Maximilian Burkhart, Maja Fetscher, Johannes Föhr, Amos Greiner, Luisa Gropper, Amrei Heinrich, Samuel Herdrich, Mina Hoffmann, Anika Jäger, Valentina Kienle, David Krug, Franziska Lacher, Anton Patzner, Jannik Poindecker, Vanessa Schad, Luca und Lutz Schneider, Elias und Rebekka Tapper, sowie Maja Gütler und Tobias Gregg, Stephan Baumann, Julian Behnisch, Pia Bischofberger, Sarah Blank, Ramona Buchbinder, Emma Gräber, Theo Graf, Valentin Gresser, Marie Kempter, Alexandra Kowalewski, Sophia Längst, Jonas Maier, Jonas Maucher, Johanna Mayer, Manuel Schuler und Hygin Völkel, sowie Marcelli Nzoungani, Manuel Seiler und Amelie Stephan, Jonas Brauchle, Anna Nörpel, Emma und Louis Pfeiffer, sowie Steffen Riß, Viktoria Bohr, Leni Herdrich, Mia Schiller, Pia Schmid und Karina Seif, Niklas Bernhard, Livian Blanke, Felix Harr, Lukas Hengge, Sandro Hierlemann, Pia Kegel, Marlon Schmuck und Luise Stampfer, Simon Ernle, Kevin Menig, Jason Pieck, Sophie Schwarzkopf, Lucy Leser, Levin Arb, Lea Bentele, Luke Gropper, Patrick Pozman, Nico und Leonie Stegbauer, Luisa Straßer, Rosalie Straßer sowie Linda Reichle, Julian Rösch, Fabian Schmidt und Kevin Lay.

Zuvor hatte Weihbischof Karrer jeweils über die Stillung des Seesturms durch Jesus gepredigt. Im Zentrum stand dabei: dass die vergangene Zeit für die Jugendlichen oft selber stürmisch war, und (unabhängig von Corona) im Alter von 15 oft ist; dass in Zukunft für die jungen Leute mehr eigene Entscheidungen anstehen; dass es wichtig ist, immer wieder zur Ruhe zu kommen; sowie zu vertrauen, dass Jesus auf unserer Lebensfahrt mit im Boot sitzt und uns stärkt.

Für die gesamte Organisation und Durchführung der Firmvorbereitung war PR Raimund Miller verantwortlich. Musikalisch gestaltet wurden die Gottesdienste in St. Verena von einer Abordnung des Jugendchors unter der Leitung von Bernadette Vogt, sowie durch Frau Kohler bzw. Herr Heinrich an der Orgel; in St. Ulrich von einer Gruppe junger Leute rund um Theophil Völkel; sowie in St. Gallus von der Singgruppe um Birgit Herdrich und Andrea Rundel.