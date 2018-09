Viele Geschenke haben Karl Ehrmann und seine Mitstreiter in diesem Sommer wieder nach Berjosa in Weißrussland gebracht. Es war die 54. Reise, die die Bad Wurzacher in die von der Reaktorkatastrophe 1986 in Tschernobyl stark betroffene Region gemacht haben.

Ehrmann, Franz Häckler und Franz Martin –Alois Fimpel konnte diesmal nicht dabei sein – konnten dank vieler Geldspenden von Bad Wurzachern diesmal dem Krankenhaus der 30 000-Einwohner-Stadt ein Lasertherapiegerät übergeben. Das Ehepaar Hartmann, Inhaber der Schloss-Apotheke, spendete dazu noch mehrere Blutzuckermessgeräte mit.

Die Ärzteschaft in Berjosa darf sich außerdem auf fünf neue Krankenhausbetten freuen. „Kurz vor unserer Abreise hat ein Arzt aus Leutkirch sich bereiterklärt, die Anschaffung zu bezahlen“, erzählt Ehrmann voller Dankbarkeit.

Der Transport der Bad Wurzacher war zudem vollgepackt mit Kleidung, die Ehrmann und seine Mitstreiter in der Riedstadt für die Menschen in Weißrussland erhalten haben. „Die haben wir unterwegs in zwei Dörfern abgegeben.“

Mit dem gespendeten Geld haben die Bad Wurzacher vor Ort außerdem für die Signewitschi-Schule in Berjosa einen Computer gekauft. In dieser Schule, der auch ein Kindergarten angeschlossen ist, arbeitet Tatjana Scholtun. Die Deutschlehrerin ist seit vielen Jahren für die Bad Wurzacher als Übersetzerin tätig.

„Überall sind wir mit großer Dankbarkeit empfangen worden“, berichtet Karl Ehrmann. „Berjosa und Bad Wurzach sind durch Wohltätigkeit verbunden“, betitelte in diesem Jahr die örtliche Zeitung ihren Bericht über den Aufenthalt der Bad Wurzacher und spricht von den „deutschen Freunden“. Sie berichtet auch, dass ihnen ein Theaterstück der Schüler in deutscher Sprache vorgeführt wurde.

Seit 1993 nehmen Karl Ehrmann und seine Mitstreiter jedes Jahr mindestens einmal die weite Reise nach Weißrussland (von Bad Wurzach nach Berjosa sind es etwa 2000 Kilometer) auf sich, um die Menschen dort zu unterstützen. „Rund 100 Tonnen Kleidung und mehr als drei Millionen Euro für Medikamente und medizinische Geräte konnten wir dank der Unterstützung der Spender hier bei uns mittlerweile dorthin bringen“, erzählt Ehrmann.

Und die Unterstützung, die Karl Ehrmann in seiner Heimatstadt erfährt, reißt auch im 25. Jahr seiner Hilfstransporte nicht ab. „Das Lager ist schon wieder voll mit Kleidung, sodass wir noch in diesem Herbst wieder fahren wollen“, erzählt er. Dankbar wäre er noch für Geldspenden, um wieder vor Ort zum Beispiel Medikamente kaufen zu können.

„100 Prozent der Spenden gehen nach Weißrussland“, verspricht der 82-Jährige und bürgt dafür mit seinem Namen. „Alles, was die Reise kostet, bezahlen wir aus eigener Tasche.“