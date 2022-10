Mit entgegenkommendem Auto zusammengestoßen

Auf der Landesstraße zwischen Immenried und Arnach ist am Donnerstag gegen 20.30 Uhr ein Autofahrer mit einem Auto im Gegenverkehr zusammengestoßen. Das teilt die Polizei mit. Der 25 Jahre alte Fahrer einer Mercedes C-Klasse kam in einer Kurve auf die Gegenspur und prallte dort mit der M-Klasse eines 75-Jährigen zusammen. Der Unfallverursacher wurde mit seinem Wagen von der Straße geschleudert und prallte gegen einen Stacheldrahtzaun. Der Schaden an den beiden Unfallwagen, wird auf jeweils rund 5000 Euro beziffert. Am Zaun entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Die Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt.