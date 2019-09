Mit einer Wegkreuzandacht beginnt das Programm der Kolpingfamilie

„Es ist ein besonderer Ort, hier am Wegkreuz unterhalb von Albers.“ So begrüßte Stadtpfarrer Stefan Maier die diesjährigen Teilnehmer bei der Wegkreuzandacht. Ist es der Aussichtspunkt über das Dietmannser Ried oder die Stille unter freiem Himmel, die eine Andacht an dieser Stelle so besonders macht? Jedenfalls sei es gute Tradition, dass die Kolpingfamilie, die das Wegkreuz vor mehr als 20 Jahren errichtet hat, an diesem Punkt ihr Herbstprogramm beginnt, heißt es in der Pressemitteilung.

Frank Straub, der zur Zeit ein Praktikum in der Pfarrei St. Verena ableistet und die Andacht vorbereitet hatte, sei in seiner Ansprache auf den Sinn und die Bedeutung des Kreuzestodes Jesu für uns Christen eingegangen. Lieder, ein Fürbittgebet und der Segen für Teilnehmer und Umwelt hätten die gelungene Veranstaltung abgerundet. Abschließend dankte Hubert Sing, Vorsitzender der Kolpingfamilie Bad Wurzach, Rosl Grösser für das Sauberhalten und Mähen des Platzes um das Wegkreuz.