Mit der VHS Bad Wurzach ins Frühjahr starten

In wenigen Wochen beginnen bei der VHS Bad Wurzach viele Kurse des Frühjahr-/Sommer-Semesters. Laut Pressemitteilung waren bei mehr als 600 Anmeldungen in der ersten Woche nach Anmeldestart einige der Veranstaltungen schnell ausgebucht.

Bei folgenden Kursen zu Semesterbeginn sind aber noch Plätze frei: Als Erstes beginnt der Kurs „Let’s dance“, dort lernen die Teilnehmer Standard- und Lateintänze für Fortgeschrittene am Sonntag, 18. Februar. Es folgen am Montag, 19. Februar „Harmonische Babymassage, Mama fit – Baby mit!“, „Fit Mix“, „FaszienFit“, „Wassergymnastik“, „Aquafitness“, „Schütze dich selbst – Selbstverteidigung für Kids, Gitarre für Anfänger/für Fortgeschrittene“, „Bodensee-Schifferpatent Segeln und Motor – Vorbereitungskurs“. Am Dienstag, 20. Februar werden „Yoga am Morgen“, „Yoga und Meditation am Morgen in Rupprechts“, „Wirbelsäulengymnastik“, „Englisch für Anfänger (A1.1)“, „Wassergymnastik“, „Schütze dich selbst – Selbstverteidigung für Anfänger“ und „Der Beckenboden der Frau“ angeboten.

„Latein zum Einsteigen“, „Qigong für Anfänger“, „Deutsch als Fremdsprache (A1.1/A1.2)“, „Spanisch Grundstufe ab Lektion 19 (A1)/für Fortgeschrittene (A2)/für Fortgeschrittene (B1)“, „Kräuter für die Fastenzeit“ folgen am Mittwoch, 21. Februar. Am Tag darauf, Donnerstag, 22. Februar werden „Wirbelsäulengymnastik“, „Yoga am Nachmittag“, „Yoga am Abend“, „Zumba Fitness®“, „Englisch für Anfänger (A1.2)“, „Schütze dich selbst – Selbstverteidigung für Fortgeschrittene“, „Gesundes und bewusstes Abnehmen“, „Lebenslust statt Grübelfrust“ und „Faszienfitness“ angeboten.

Der Kurs „Aquarellmalen“ beginnt am Freitag, 23. Februar, „Präsentieren à la Hollywood“ am Samstag, 24. Februar und am Dienstag, 27. Februar „Der Kampf um Energie. Los geht’s mit dem „Anfänger-Schwimmkurs für Erwachsene“ und „Burnout“ am Donnerstag, 1. März. Zum Workshop zur Gartengestaltung, einem Salsa Grund- und Aufbaukurs und einer Einführung in den Messenger Whatsapp, können sich Interessierte ebenfalls noch anmelden. Die Kurse starten am Samstag, 3. März.

Im März beginnen die Kurse „Strong by Zumba®“, am Montag, 5. März, am 6. März startet „Life Kinetik – das außergewöhnliche Bewegungsprogramm“ und der „Frühjahrs-Räucher-Hausputz“. Wer lernen will Bäume und Sträucher zu beschneiden, kann das am Mittwoch, 7. März, außerdem wird zu diesem Datum ein ayurvedischer Fastenkurs für Gesunde angeboten. Die Kochkurse „Original thailändische Küche“ und „Ostern“ – Eier-Gerichte“ beginnen am Donnerstag, 8. März sowie am Freitag, 9. März, „Fingerfood – zubereitet mit dem Thermomix“. Schließlich wird am Samstag, 10. März ein Wohlfühltag für Frauen mit Bauchselbstmassage angeboten.

Anmeldungen sind möglich unter Telefon 07564 / 302110, per E-Mail an info@vhs-bad-wurzach.de oder Internet unter www.vhs-bad-wurzach.de