Mit der Bahn zum Stadtfest Bad Wurzach

Mit dem Ausflugszug Moorbahn können Ausflügler am Sonntag, 28. August, das Stadtfest in Bad Wurzach besuchen. Auf einst stillgelegten Schienenstrecken wird das Feriengebiet an allen Sonn- und Feiertagen zwischen Aulendorf, Bad Waldsee und Bad Wurzach befahren.

Der Streckenabschnitt Roßberg - Bad Wurzach wird ansonsten nur von Güterzügen genutzt. Tickets sind auch beim Zugbegleiter erhältlich und mit der bodo-eCard ist der Check-in und Check-out auch direkt im Zug möglich.

Die Fahrzeiten

Die Fahrzeiten: Aulendorf ab, 8.37, 10.37, 14.37, 16.37 Uhr; Bad Waldsee ab, 8.46, 10.46, 14.46, 16.46 Uhr, Bad Wurzach Ankunft, 9.20, 11.20, 15.20, 17.20 Uhr; Bad Wurzach Rückfahrt, 9.34, 11.34, 15.34 und 17.34 Uhr.

Weitere Informationen gibt es online unter www.moorbahn.eu