Mit den „Profis“ eine Runde spielen

Mit dem Beginn der schulfreien Zeit ist in Bad Wurzach auch das Kinderferienprogramm losgegangen. Zu den Auftaktveranstaltungen am vergangenen Freitag zählte Minigolfspielen.

Julian (7 Jahre) und Felix (5) sind die ersten, die gemeinsam mit ihrem Papa zur Minigolf-und Bocciaanlage am Kurpark kommen. „Die beiden wollten heute unbedingt hierher“, erzählt er – zahlt die Teilnahmegebühr und hinterlässt die Getränke. „Immer feste trinken“, ermahnt er seine Jungs an diesem heißen Sommertag. Dann geht er zum Einkaufen in die Stadt, weiß er doch seine beiden Kinder bei Betreiberin Monika Schmid und ihrem an diesem Tag vielköpfigen Team an Betreuern in guten Händen.

Julian und Felix gehen mit Leo und Sebastian an die erste Bahn. Die beiden sind nur wenige Jahre älter als ihre „Schützlinge“, aber im Minigolfen um einiges erfahrener. Seit sie drei oder vier Jahre alt sind, so erzählen sie, spielen sie regelmäßig.

Auch einen persönlichen Bahnrekord haben sie: 41 Schläge hat Leo schon mal für die 18 Bahnen benötigt, Sebastian sogar nur 38. Das ist gar nicht mal so weit weg vom offiziellen Bahnrekord von 27 Schlägen.

Entsprechend viele Tipps haben Leo und Sebastian für das Brüderpaar, das mit den Bällen der „Profis“ spielen darf. Da geht’s um die richtige Schlagtechnik, die korrekte Fußstellung und wie man welche Bahn am erfolgversprechendsten spielt. Dass der Ball immer erst ruhig liegen muss, bevor man ihn weiterspielen darf, müssen sie mehrfach sagen, denn da ist manchmal ganz schön Geduld gefragt.

Dass Minigolfen nicht so einfach ist, wie es auf den ersten Blick aussehen mag, müssen Julian und Felix schnell lernen. Aber die Zahl an Schlägen ist ja gar nicht so wichtig. „Na, macht’s Spaß?“, fragt Monika Schmid, als sie mal vorbeikommt. „Ja, wunderbar“, antwortet Julian strahlend.

Bei folgenden Veranstaltungen der kommenden zwei Wochen des Kinderferienprogramms kann man sich noch anmelden:

2. August: Zauberworkshop (9.30 bis 12 Uhr); Brain Kinetik – Freiheit beginnt im Kopf (15 bis 17 Uhr); Nachtfalter, Gaukler der Nacht (20 bis 22 Uhr). -3. August: Windsurfen (10 bis 17 Uhr). - 7. August: Vorlesestunde in der Stadtbücherei (10 bis 11 Uhr). - 8. August: Vorlesestunde in der Stadtbücherei (10 bis 11 Uhr); Strom aus Wind und Sonne (10 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr); 9. August: Erkundung des Leprosenhauses (10 bis 12 Uhr). - 10. August: Irish Dance (10 bis 13 Uhr); 11. August: Ein Tag am Fischweiher (10 bis 15 Uhr).

Infos und Anmeldungen: Stadt Bad Wurzach, Telefon 07564 / 302110, E-Mail jasmin.raiser@bad-wurzach.de