Mit dem Rollstuhl ins Wurzacher Ried

Ich bin nicht gut zu Fuß, brauche die Unterstützung eines Rollstuhls oder Rollators – ist ein Spaziergang durch das Bad Wurzacher Ried überhaupt möglich? Damit das problemlos stattfinden kann, hat das Naturschutzzentrum eine Riedführung für Menschen mit Einschränkungen in das Jahresprogramm aufgenommen.

Treffpunkt für diesen Spaziergang ist direkt am Torfmuseum. Der Parkplatz ist geräumig, Gehhilfen können problemlos ausgeladen werden und der Weg zur Infomationstafel ist komfortabel begehbar. Dort wartete bereits Catrin Schmuck. Die Moorführerin ist zudem ausgebildete Altenpflegerin und kennt die Herausforderungen der Teilnehmer ganz genau. An diesem Vormittag entwickelte sich die Führung zu einem Naturerlebnis der Generationen. Luzinda Enzenros aus Ravensburg wurde bei ihrer Exkursion von ihrem Enkel und den beiden Urenkeln Lisa und Laura begleitet.

Während Schmuck die Teilnehmer an Feldern mit Moorgras vorbeiführte, entdeckten die beiden Mädchen die krabbelnde Tierwelt, die das Ried bereithält. Ausgestattet mit Lupe und Bechern, fingen sie die verschiedensten Käfer und Insekten ein, die von ihrer ebenfalls naturbegeisterten Urgroßmutter begutachtet werden mussten, ehe sie wieder in die Freiheit der Moorlandschaft entlassen wurden.

Die Erklärungen der Moorführerin vermischten sich mit Erzählungen aus der Kindheit von Luzinda Enzenros. Die kurze Rast am Riedsee diente einem Moment der Stille. Krähen schimpften lauthals in den Bäumen und Enten schnatterten munter auf dem See. Geräusche, wie sie nur die Natur hervorbringen kann. Für die Seniorin war der Weg über die Holzplankenwege, entlang des Sees vollkommen problemlos zu bewältigen. Eine besondere Augenweide bot sich für die Teilnehmer am Ende der Wegstrecke. Neben den wolligen Fruchtständen des Moorgrases erstreckte sich ein weites Feld mit Besenheide und am Wegesrand wärmte sich eine Ringelnatter an den Sonnenstrahlen.

Catrin Schmuck berichtete Spannendes über den Lebensraum Moor, über die angesiedelten Pflanzen und natürlich fehlte auch der Biber in ihren Erzählungen nicht. Dessen Werke sind bereits nach wenigen Metern Riedspaziergang deutlich sichtbar. Einfühlsam und immer an das Tempo der Teilnehmer angelehnt, wurde es dennoch ein umfangreicher Spaziergang und ein wahres Erlebnis für die Gäste aus Ravensburg.