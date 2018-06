Mit dem NAZ die Natur erleben

„Nur wer Natur kennt, kann Umwelt schützen“. Unter diesem Motto findet am 1. Mai in Deutschland der neunte Natur-Erlebnistag statt.

In Baden-Württemberg findet bis zum 8. Mai sogar eine ganze Natur-Erlebniswoche statt. Auch das Naturschutzzentrum (NAZ) Wurzacher Ried ist dabei.

Am Sonntag gibt es eine Vogelstimmenführung durch die Bodenmöser – Treffpunkt ist um 7.30 Uhr am Rainschlössle in Isny.

Teilnehmer der Führung „Waldameisen“ erfahren Franz Gregetz, Ameisenschutzwart aus Leutkirch, Wissenswertes und Spannendes aus dem Leben dieser außergewöhnlichen Tiere. Treffpunkt ist am Sonntag um 14 Uhr in Bad Wurzach-Iggenau, Waldweg nach der Bushaltestelle links in Fahrtrichtung Unterschwarzach. Die Führung dauert etwa 2,5 Stunden, die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich: Telefon 075 64 / 30 21 90. Teilnehmer sollten unbedingt Gummistiefel mitbringen.

Die Führung „Frühlingserwachen im Ried“ ist am Donnerstag, 5. Mai. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Eingang zur Erlebnisausstellung Moor Extrem.