Mit dem „Dinner in Red“ die Gastronomie unterstützen

Rot soll am bevorstehenden Himmelfahrtstag die dominierende Farbe in Bad Wurzach und Leutkirch werden. Das wünscht sich zumindest der Bad Wurzacher Markus Wäscher.

Er übernimmt damit eine Initiative, die im Kaiserstuhl geboren worden ist. Dort hat ein privat betriebenes Internetportal vergangenen Samstag zum „Dinner in Red = Herzensangelegenheit“ aufgerufen, um die heimische Gastronomie zu unterstützen.

Die Idee fand Wäscher so gut, dass er sie nun übernimmt und auch in Bad Wurzach, Bad Waldsee und Leutkirch möglichst viele „Dinner in Red“ initiieren will. Aufgrund der Abstandsgebote in diesen Corona-Zeiten soll jeder für sich und doch alle gemeinsam feiern. Einheitlicher Dinner-beginn ist daher am Himmelfahrtstag, Donnerstag, 21. Mai, um 18 Uhr.

Lokaler Handel wird unterstützt

Mitmachen sei dabei ganz einfach, betonen die Initiatoren: Tisch vors Haus, in den Innenhof, auf den Balkon oder wo auch immer hinstellen; Tischdecke (falls vorhanden) drauf, (rote) Kerze und (rote) Blumen auf den Tisch, CD-Player mit schöner Musik; etwas Rotes tragen: Kleid, Hose, Shirt, Socken, Trikot, Schal ... was auch immer.

Ganz wichtig ist Markus Wäscher, dass das Essen von einem einheimischen Gastronomen kommt und auch die Getränke im lokalen Handel besorgt wird. „Die Gastwirtschaften dürfen jetzt zwar wieder öffnen, aber ich weiß, dass jeder Wirt weiterhin um jedes Essen froh ist, dass auch außer Haus bestellt wird. Das ,Dinner in Red’ ist daher auch eine Aktion der Solidarität“, sagt der Bad Wurzacher.

Ist dies alles erledigt, steht einem gemütlichen Abend(essen) mit der Familie oder, auf Abstand, den Nachbarn nichts im Wege. Den Meteorologen zufolge wird auch da Wette mitspielen. Vorhergesagt ist für den Himmelfahrtstag Sonnenschein mit angenehmen Temperaturen.