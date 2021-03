Mit „Click & Meet“ ins Naturschutzzentrum Bad Wurzach

Das Naturschutzzentrum Wurzacher Ried öffnet mit „Click & Meet“ die Erlebnisausstellung „Moor Extrem“, die neue Wechselausstellung „Airlines – Vogelspuren in der Luft“ sowie den Shop ab Mittwoch, 17. März. Damit orientiert sich das Naturschutzzentrum am Stufenplan der Landesregierung, der eine Öffnung von Museen und Einzelhandel bei einer Inzidenz von 50 bis 100 mit einer Terminvereinbarung vorsieht, heißt es in einer Pressemitteilung.

Besucher und Besucherinnen müssen mit dem Naturschutzzentrum deshalb vorab einen Termin für den Eintritt in die Erlebnisausstellung, den Shop oder die Wechselausstellung vereinbaren. Letztere ist im Gewölbegang von Maria Rosengarten zu sehen. Hier präsentiert der Münchner Fotokünstler Lothar Schiffler seine „Iskiographien“, welche die Flugbahnen von Vögeln und Insekten visualisieren. Diese macht der Künstler mit einem foto- und videotechnischen Verfahren sichtbar und schafft damit Bilder, die man trotz ihrer Alltäglichkeit so noch nie gesehen hat. Die Ausstellung ist noch bis Sonntag, 2. Mai, täglich ab 10 Uhr im Naturschutzzentrum zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Terminvereinbarungen nimmt das Naturschutzzentrum täglich von 10 bis 17 Uhr per E-Mail an naturschutzzentrum@wurzacher-ried.de oder unter der Telefonnummer 07564/302190 entgegen. In allen Bereichen des Naturschutzzentrums gelten die aktuellen Hygiene- und Schutzmaßnahmen.