Mit Cembalo und Cello Hilfsprojekte unterstützt

Mit dem „besonderen Gottesberg-Konzert“ hat der Verein Nothilfe ein Barockkonzert mit Cembalo und Cello organisiert. Unter der Schirmherrschaft von Superior Pater Konrad Werder musizierte das Ehepaar Renate und Michel Marpert vom Ensemble „Petite reprise“ in der Kirche am Gottesberg.

Der Verein unterstützt bundesweit, ehrenamtlich und überkonfessionell Menschen, die in Not geraten sind. In vielen Fällen sind es einmalige Zuwendungen die helfen können. Doch wie Dietmar Pinkawa in seiner Begrüßung sehr bedrückend veranschaulichte, nehme der Bedarf an einer längerfristigen Betreuung der Betroffenen zu. Der Verein strebe deshalb den Kauf des sozialpädagogischen Nothilfe-Hauses Oasis an, um akute Notfälle besser betreuen und dadurch eine Rückführung in ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen zu können.

Besonders wichtig dabei sei, so Pinkawa, dass das ganze Team des Vereins ausschließlich ehrenamtlich tätig sei und Spendengelder nicht durch Personalkosten aufgebraucht werden. Pater Konrad fasste in seiner Begrüßung die Tätigkeit des Vereins in einem Satz zusammen: „Sie greifen dort unter die Arme, wo das soziale Netz nicht ausreicht“. Er bedankte sich bei den Verantwortlichen für die Treue zum Gottesberg – wohlwissend, dass sie dort nicht das große Publikum erwarte.

Für die überschaubare Anzahl der Gäste boten Renate Marpert am Cembalo und Michel Marpert an diversen Celli einen feinen, musikalischen Querschnitt durch die Barockmusik Europas. Die Charakteristik der englischen Interpretation mit Flöte und Trommel, mündete in Werke von Marin Marais und Jean Baptiste Masse, beides Musiker des Sonnenkönigs Louis XIV in Paris. Michel Marperts große Leidenschaft für das fünfseitige „Basse de Violon“ stellte der Künstler in der viersätzigen Sonate von Georg Philipp Telemann unter Beweis. Der Komponist erschuf mit diesem Werk die erste Cellosonate in Deutschland und fordert mit den vielfältigen Lagen der Tonalität jeden Cellisten heraus.

Der Künstler beschrieb die, mitunter skurrile, Entstehung und Weiterentwicklung des Instrumentes in amüsanten Anekdoten. Denn erst zu Zeiten von Johann Sebastian Bach fand das Cellospiel zu seiner endgültigen Form. Spannende Gegensätze der Sarabande von Bach und dessen Fantasia in a-moll waren ein weiterer Höhepunkt im Zusammenspiel der beiden Künstler, die ihr Konzert mit italienischer Leichtigkeit von Antonio Vivaldi ausklingen ließen.