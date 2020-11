Mit 15 Jahren als Internatsschüler angefangen

Seit inzwischen 40 Jahren prägt Franz-Josef Maier, vielen in Bad Wurzach besser bekannt als „Chief“, das Bild des Fanfarenzugs Bad Wurzach entscheidend mit. Bei der diesjährigen Hauptversammlung, die vor mehreren Wochen vor der Verschärfung der Corona-Situation noch stattfinden konnte, war diese Ehrung der Höhepunkt der Sitzung, wie der Verein mitteilt.

„Für viele Bad Wurzacher bis du das Gesicht des Fanfarenzugs“, unterstrich der Vereinsvorsitzende Patrick Müller bei der Ehrung, die von stehendem Applaus der knapp 30 anwesenden Mitglieder begleitet wurde, die Bedeutung von Maier für den Verein. Als ehemaliger Internatsschüler des Salvatorkollegs, der mit 15 Jahren dem Fanfarenzug beigetreten ist, sei Maier fest mit der Geschichte des Bad Wurzacher Vereins verbunden.

Als Unterstimmenführer übernahm der Geehrte früh Verantwortung für die musikalische Ausbildung seiner Kollegen. Eine Verantwortung, der er in all den folgende Jahrzehnte gerecht geworden sei – und die er auch noch heute in seiner Funktion als musikalischer Leiter des Fanfarenzugs wahrnimmt. Auch in schweren Zeiten des Vereins sei es ihm immer eine Herzensangelegenheit gewesen, dass es mit seinem Fanfarenzug weitergeht, so Maier.

Gefragt nach den schönsten Erlebnissen in seiner bisherigen Zeit im Fanfarenzug, erklärte Maier, dass er sich ganz besonders gerne an die Fasnestferien im Kolleg erinnert. Damals seien die Internatsschüler des Fanfarenzugs in den Ferien in Bad Wurzach geblieben und hätten die Hauptfasnet als Gruppe miteinander bestritten.

Da habe auch Pater Walter, der zu dieser Zeit Vorsitzender des Zugs und als Zunftrat in der Narrenzunft dabei war, mitgefeiert, erinnert sich Maier schmunzelnd. Besondere Highlights seien später die Feiern zum 25- und 50-jährigen Jubiläum.

Ans Aufhören denke Maier, der mit seinen 55 Jahren genauso alt ist wie der Fanfarenzug selbst, übrigens noch nicht. „Wenn man irgendwo dabei ist, dann bleibt man auch dabei“, so Maier. Zumal sein FZ auch heute „eine gute Truppe“ sei, in der „Jung und Alt zusammen immer wieder ein Fest haben“. Das Zeil des Feuerwehrmanns und Stadtrats sei es daher auch, auch das 75-Jahr-Jubiläum noch als aktiver Musiker mitzufeiern. Neben Maier geehrt worden ist bei der Versammlung auch Olaf Warnke, der inzwischen seit fünf Jahren Teil des Fanfarenzugs Bad Wurzach ist.

Bei den turnusgemäßen Wahlen der halben Vorstandschaft wurden Roland Fassnacht (als stellvertretender Vorsitzender), Timo Kohlöffel (Zugführer), Felix Gründig (Schriftführer) und Simone Herdrich (Beisitzerin) in ihren Ämtern bestätigt.

Beim Rückblick auf das vergangene Jahr wurde die Teilnahme des Fanfarenzugs am Mainzer Rosenmontagsumzug als Höhepunkt genannt. Sowohl die Musiktour durch die Mainzer Kneipen am Sonntagabend als auch der Rosenmontagsumzug selbst werden allen Musikern noch lange in Erinnerung bleiben. Nach der Fasnet seien coronabedingt keine weiteren Auftritte mehr dazugekommen, da alle geplanten Feste, bei denen der Fanfarenzug hätte aufspielen sollen, abgesagt werden mussten.

Besonders schwer, sowohl mit Blick auf die Kameradschaft als auch die Vereinskasse, wogen hierbei die Absage des Stadtfest und des Bad Wurzacher Weihnachtsmarktes. Nachdem man zumindest nach den Sommerferien mit einem Hygienekonzept wieder mit den regelmäßigen Proben starten konnte, ruht das Vereinsleben nach dem erneuten Teil-Lockdown nun erst einmal wieder.