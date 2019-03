Mir Wurzacher geht mit acht Kandidaten in die Gemeinderatswahl

Mit acht Kandidaten gehen die Mir Wurzacher in die Gemeinderatswahl am 26. Mai. Es gelang ihnen dabei auch, drei der neun Ortschaften zu besetzen.

Die sogenannte nichtmitgliedschaftliche Wählervereinigung Mir Wurzacher nominierte ihre Kandidaten am Sonntagabend im Gasthof Adler in Dietmanns. „Wir freuen uns über neue Gesichter und möchten, dass junge Leute im Gemeinderat mitsprechen. Deshalb sind sie auf unserer Liste ganz oben aufgeführt“, begründete Franz-Josef Maier diese Entscheidung in seiner Begrüßung.

Das Gespräch suchen

Alle Kandidaten betonten, dass sie sich nicht nur für die Bürger der Kernstadt Bad Wurzach engagieren möchten, sondern selbstverständlich auch für die Anliegen aus den Teilorten stets ein offenes Ohr haben. Um die Nähe zur Bevölkerung zu gewährleisten, wird der „Bürgerstammtisch“ neu aufgelegt, um das Gespräch zu suchen und den Austausch zu pflegen, man habe stets ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Einwohner.

Die Kandidatenliste für Bad Wurzach gestaltet sich wie folgt: 1 Matthias Preißing, 2 Thorsten Rast, 3 Matthias Vogt, 4 Franz-Josef Maier, 5 Manfred Döring. Magdalena Scharpf kandidiert in Dietmanns, Thomas Wiest in Seibranz und Michael Thum in Unterschwarzach.

Bunt und tolerant

Thorsten Rast, Lehramtsanwärter, möchte an einem schönen Leben in Bad Wurzach und einem guten Miteinander mitwirken, Manfred Döring, politisch engagierter Physiotherapeut, engagiert sich für ein buntes und tolerantes Stadtbild.

Eine gemeinsame Motivation der Kandidaten ist die Zukunft der Gemeinde. „Bad Wurzach bietet ein entspanntes Leben und soll sich positiv entwickeln. Aber Schönes soll dabei schön bleiben dürfen“, argumentierte der Diplom-Theologe und Berufschullehrer Franz-Josef Maier. Manfred Thum, Bauleiter, und Matthias Vogt, Fachreferent für Elektromobilität, stimmten seinen Ausführungen zu. Mit diesen drei Männern stellen sich auch alle aktuellen Stadträte der Mir Wurzacher zur Wiederwahl.

Konkrete Termine für Wahlveranstaltungen gibt es noch nicht. Man werde in den nächsten Tagen die Terminplanung festlegen, war die Aussage der Kandidaten. Bis dahin könne man sich auf der Facebookseite Mir Wurzacher informieren.