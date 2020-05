Minigolfplatz im Kurpark wieder geöffnet

Der Minigolfplatz im Bad Wurzacher Kurpark hat nach dem wochenlagen Corona-Lockdown nun wieder geöffnet. Das schreibt die Bad Wurzach Info in einer Pressemitteilung. Die „verzwickten Hindernisse“ und die beiden Boccia-/Boulebahnen können wieder nahezu täglich von 13 bis 20 Uhr bespielt werden.

Am Dienstag ist Ruhetag, dafür ist das Gelände am Samstag, Sonn- und Feiertag bereits ab 12 Uhr geöffnet. Bei schlechtem Wetter ist die Anlage mit den 18 Bahnen geschlossen. „Netz oder Blitz – so heißen die Hindernisklassiker beim Minigolf“, schreibt die Bad Wurzach Info. Den bunten Ball mit möglichst wenigen Schlägen über die Hindernisse ins Loch zu bekommen, ist die Aufgabe, die von kleinen und großen Minigolfern bewältigt werden kann.

Das Angebot wird durch zwei Boccia- respektive Boulebahnen ergänzt, die Gäste mit eigenem Spielgerät kostenlos nutzen können. Kugeln sind aber auch vor Ort stundenweise gegen Gebühr zu den normalen Öffnungszeiten ausleihbar.