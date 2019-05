Millionärin sein ist auch kein Segen

Anlässlich des Literaturfestivals und zum 40-jährigen Jubiläum der Stadtbücherei Bad Wurzach hat Christiane Linge die Zuhörer im ausverkauften Kapitelsaal zur abendlichen Lesung von Gaby Hauptmann begrüßt. Marquard Herzog, Organisator des Festivals, freute sich über den Zuspruch an der Veranstaltung und die wunderschöne Räumlichkeit, in der sie stattfindet.

Was für eine herrliche Vorstellung ist das: Den untreuen Ehemann ist man, mitsamt schwangerer Geliebter, endlich losgeworden, Sohnemann studiert und die Million aus dem Lottogewinn liegt beruhigend auf dem Konto. Genau in dieser Situation befindet sich Steffi, die Protagonistin in Gaby Hauptmanns neuem Buch „Plötzlich Millionärin – nichts wie weg“. Die Geburtsdaten von sich, ihrer Schwester und ihrem Sohn Lars brachten den unerwarteten Geldsegen, der sich alsbald als wenig glücksbringend darstellt.

Steffi hatte nämlich gemogelt und nur 50 000 Euro zugegeben, ihre Lieben finanziell unterstützt – und dennoch ahnt sie, dass das viele Geld den Verlust der unbeschwerten Vergangenheit mit sich bringt. Kurzentschlossen flieht sie in ihr Land der Träume, in ein Camp nach Südafrika. Dort lernt sie Mike kennen, der ihr die Schönheiten des Landes zeigt und sie kurzfristig zu einer Nacht, unter afrikanischen Sternen, überredet. Sie verbringen gemeinsam einen ereignisreichen Urlaub, wobei Steffi beim Abschied vor eine schwerwiegende Entscheidung gestellt wird.

Als Autorin legt Gaby Hauptmann äußerst zielgenau und amüsant den Finger auch in tiefste Wunden der zwischenmenschlichen Beziehungen. Als Persönlichkeit kokettiert sie mit ihrem, militärisch hochrangigen, Nachnamen und mit den allgemeinen Vorzügen der weiblichen Intelligenz und Intuition. Als Frau der klaren Worte beschreibt sie den Liebesakt der beiden Akteure ihres Buches dermaßen detailgetreu, dass so manchem männlichen Gast die Schamesröte an den Ohren anzusehen war.

Keine Frage: Gaby Hauptmann ist ein absoluter Medienprofi mit dem Gespür dafür, die Zuhörer für sich zu gewinnen. Und sollte „Frau“ sich, wider Erwarten, für das neue Buch nicht begeistern können, legte die Autorin noch eine Kurzgeschichte drauf. Sie hatte noch das Frauenthema schlechthin in petto: „Frau und Mann im Schuhgeschäft“. Eigentlich der Klassiker für Konflikte. Der endete an diesem Abend allerdings mit einer überraschenden Pointe.